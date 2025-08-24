حملة موسعة بمحيط خزان إسنا لإزالة مسببات الحرائق بمحطة توليد الكهرباء

أعلن على سيد صادق رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر عن تعاون مشترك بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا وجميع الهيئات والمؤسسات الحكومية، انطلقت حملة مكبرة لإزالة مسببات الحرائق بمحيط محطة توليد الكهرباء بخزان إسنا وذلك حفاظاً على المرافق العامة والمنشآت الحيوية.

جاءت الحملة من خلال إدارة النظافة والتجميل بمجلس المدينة حيث تم الدفع بالمعدات والعمالة اللازمة لرفع المخلفات وإزالة الأعشاب الجافة والهيش المنتشر في محيط المحطة والتي تمثل خطراً مباشراً في حال نشوب أي حرائق خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف.

وتعد هذه الخطوة جزءاً من خطة متكاملة وضعتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا لمتابعة المنشآت الاستراتيجية والحيوية بنطاق المركز والمدينة من خلال حملات دورية لإزالة المخاطر والملوثات التي قد تهدد المرافق العامة، حيث يتم التركيز خاصة على محيط محطات الكهرباء والغاز والمدارس والمستشفيات بما يضمن بيئة آمنة وخالية من مسببات الحرائق أو التلوث.