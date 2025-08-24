قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عمره 8 سنوات| نجاح زراعة كبد لطفل أجنبي يُعاني مرضًا وراثيًا نادرًا بمستشفى القاهرة الفاطمية
القبض على الطالبة المتهمة بتغيير رغبات زميلتها في التنسيق بمدينة العبور
بعد شكوى الأهالي.. «مياه الغربية»: لا صحة لتلوث مياه قرية وافي بالمحلة وكلها صالحة للاستخدام|تفاصيل
حماس: نتنياهو يعطل صفقات التبادل ووقف إطلاق النار باعترافات أمريكية وإسرائيلية
هل شيرين رجعت لحسام حبيب؟.. طارق الشناوي يكشف الحقيقة
وزارة الدفاع الإيرانية: إسرائيل أشعلت الحرب بهدف تقسيم إيران وإضعافها
بعد استغاثة محاميها.. طارق الشناوي يكشف مفاجأة عن أزمة شيرين الجديدة
الدكتور سيد عبد الباري رئيسًا للقطاع الديني بوزارة الأوقاف
حماس: تصديق نتنياهو على خطة احتلال غزة يؤكد إصراره على عرقلة الاتفاق
محمد حامد: رفضت عروضا مادية لقيد لاعبين وهناك من لا يجيدون كرة القدم
حمل العلم اللبناني.. لقطات من حفل محمد رمضان ببيروت
الصحة تكشف حقيقة واقعة فساد مالي وإداري بمستشفى ناصر العام
أخبار البلد

منصة علمية وصناعية عالمية| انطلاق المؤتمر الإقليمي الرابع لعلوم المواد بمصر نوفمبر المقبل

المؤتمر الإقليمي الرابع لعلوم المواد وتقنية التصنيع MSMT 2025
المؤتمر الإقليمي الرابع لعلوم المواد وتقنية التصنيع MSMT 2025
نهلة الشربيني

تستضيف القاهرة فعاليات المؤتمر الإقليمي الرابع لعلوم المواد وتقنية التصنيع (MSMT 2025) خلال الفترة من 25 إلى 27 نوفمبر 2025 بفندق سوفيتيل الجزيرة، والذي ينظمه مركز بحوث وتطوير الفلزات (CMRDI) بالتعاون مع الجمعية المصرية لأبحاث المواد (Eg-MRS)، وذلك بالتزامن مع المؤتمر الدولي التاسع والثلاثين للجمعية المصرية لأبحاث المواد.

ويستعرض المؤتمر أحدث الأبحاث والابتكارات في مجالات: علوم وتكنولوجيا المواد، اللحام، التصنيع بالتقنيات الإضافية، النانوتكنولوجي وتطبيقاته، التآكل وحماية المواد، تحليل أسباب الانهيارات، التقنيات الخضراء، والاستدامة الصناعية.

ويهدف المؤتمر إلى تعزيز التواصل بين الباحثين والأكاديميين والخبراء الصناعيين، وإتاحة منصة لتبادل الخبرات والاطلاع على التطورات الحديثة في علوم المواد والتقنيات الصناعية المتقدمة.

وللاطلاع على تفاصيل المؤتمر والتسجيل، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني:
www.msmtegypt2025.org

كما يمكن التواصل للاستفسار عبر البريد الإلكتروني:
[email protected]

التعليم العالي وزارة التعليم العالي البحث العلمي

