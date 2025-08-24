البرازيلي موهبة كبيرة.. عمرو الدردير: المقارنة بين ألفينا وزيزو غير منطقية

أعاد الإعلامي مهيب عبد الهادي، نشر تصريحات تلفزيونية للناقد الرياضي عمرو الدردير، حول لاعب الزمالك البرازيلي خوان ألفينا وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال الدردير، في تصريحاته : "المقارنة بين ألفينا و زيزو غير منطقية لأن خوان ألفينا موهبة كبيرة ".

وتنطلق منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز بدءا من اليوم الأحد 24 أغسطس، حيث تقام عدة مباريات مهمة أبرزها لقاء الزمالك مع فاركو، والأهلي أمام غزل المحلة.

مواعيد مباريات الجولة الرابعة كالتالي:

الأحد 24 أغسطس

الاتحاد السكندري × البنك الأهلي – 6:00 مساءً

إنبي × الجونة – 9:00 مساءً

طلائع الجيش × الإسماعيلي – 9:00 مساءً.