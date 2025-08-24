الإسماعيلي يتقدم على طلائع الجيش بهدف نظيف بالشوط الأول بالدوري

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة طلائع الجيش والنادي الإسماعيلي بتقدم الدراويش بنتيجة 1-0، في المباراة التي تجمعهما على ستاد جهاز الرياضة العسكري، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسجل هدف الإسماعيلي في الشوط الأول في الدقيقة 14 من انطلاق المباراة عن طريق محمد عمار بعد تحويله الكرة برأسية متقنة تلقاها من عرضية من خطأ على جانب منكة جزاء طلائع الجيش.

وفي الدقيقة 6 تعرض الفا كيتا لاعب طلائع الجيش للطرد بعد تدخل قوي على لاعب الإسماعيلي، وعودة حكم اللقاء إلى تقنية الـ VAR.

الإسماعيلي يبحث عن استعادة التوازن

يدخل الدراويش اللقاء بشعار الفوز ولا بديل عنه، بعدما تلقى هزيمة في الجولة الماضية أمام الاتحاد السكندري، ويسعى الجهاز الفني بقيادة ميلود حمدي إلى استعادة الثقة وحصد النقاط الثلاث لمصالحة جماهيره والعودة إلى الطريق الصحيح مبكرًا في مشوار الدوري.

التشكيل الرسمي للإسماعيلي أمام طلائع الجيش

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم

خط الدفاع: محمد إيهاب – عبد الله محمد – محمد عمار – عبد الكريم مصطفى

خط الوسط: محمد عبد السميع – محمد سمير – عبد الرحمن كتكوت – محمد خطاري

خط الهجوم: نادر فرج – أنور عبد السلام