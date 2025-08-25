قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كليات ومعاهد تقبل الدبلومات الفنية 2025 نظام 3 و5 سنوات.. القائمة الكاملة
سماع دوي انفجار ضخم في العاصمة دمشق
قرار عاجل من النيابة بشأن سارة خليفة في اتهامها بغسل الأموال
عقوبات رادعة تصل للإعدام للمتورطين في التخابر مع دول أجنبية ضد مصر
وقت يغفل عنه الكثير ويُستجاب فيه الدعاء.. ما هو؟
بزيادة 15% .. موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2025
تطورات حادث موكب وزير الكهرباء.. إصابة السائق والوزير يطمئن على المصابين
وزير الرياضة عن أزمة أرض الزمالك: موقف النادي معقد.. ولا نستطيع التدخل المباشر
تفاصيل إصابات طاقم الحراسة في حادث موكب وزير الكهرباء
طلاب الثانوية الأزهرية يواصلون امتحانات الدور الثاني بالحديث والجغرافيا
رئيس الأركان الإسرائيلي يحذّر من احتلال غزة ويشدّد على اغتنام "صفقة الرهائن"
عاجل | العربيات اتعجنت.. اللقطات الأولى لـ حادث وزير الكهرباء على صحراوي إسكندرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

كارثة أمنية في أوروبا.. بعد تسريب بيانات الملايين.. إليك ما يجب أن تعرفه لحماية نفسك

أورانج
أورانج
احمد الشريف

تعرضت شركة الاتصالات الفرنسية العملاقة "أورانج" (Orange SA) لعملية اختراق واسعة النطاق نفذتها مجموعة من القراصنة تطلق على نفسها اسم "Warlock".

وقامت المجموعة هذا الشهر بنشر 4 جيجابايت من البيانات المسروقة على الويب المظلم، وذلك بعد أن تمكنت من اختراق أنظمة الشركة في يوليو الماضي.

أكدت شركة أورانج حقيقة نشر البيانات على الإنترنت، لكنها رفضت التعليق على هوية مجموعة القراصنة أو الشركات الأخرى التي قد تكون تأثرت بالهجوم. وكانت الشركة قد أبلغت السلطات المعنية بالهجوم الشهر الماضي، قبل تسريب البيانات.

أورانج تقلل من خطورة التسريب

في محاولة لتهدئة المخاوف، زعمت أورانج أن المعلومات التي تمت سرقتها هي بيانات "قديمة أو منخفضة الحساسية"، وأن المستخدمين لا داعي للقلق. وأضافت أن القراصنة، الذين يُحتمل أنهم كانوا يهدفون لطلب فدية، لم يتمكنوا إلا من الوصول بشكل "محدود" إلى أنظمتها.

ليست المرة الأولى.. سلسلة من الاختراقات

لا يعد هذا الحادث الأول من نوعه الذي تتعرض له الشركة، بل هو الأحدث في سلسلة مقلقة من الهجمات. ففي نفس الشهر الذي وقع فيه هذا الهجوم، تعرض فرع أورانج في بلجيكا لاختراق آخر أدى إلى سرقة بيانات 850,000 شخص. وبهذا، يرتفع عدد الهجمات الكبرى التي تعرضت لها أورانج خلال هذا العام فقط إلى أربع هجمات.

لماذا أصبحت شركات الاتصالات هدفًا جذابًا للقراصنة؟

تعتبر شركات الاتصالات بطبيعتها هدفًا جذابًا للغاية لمجموعات القرصنة، وذلك لسببين رئيسيين:

الدافع المالي: تحتوي أنظمة هذه الشركات على بيانات عملاء قيّمة يمكن استخدامها في عمليات الاحتيال أو بيعها، أو لاحتجازها كرهينة مقابل فدية مربحة.

التوترات الجيوسياسية: في بعض الحالات، تكون الهجمات ذات دوافع سياسية. فعلى سبيل المثال، تمكنت مجموعة قراصنة صينيين تُدعى "Salt Typhoon" مؤخرًا من الوصول إلى سجلات مكالمات ورسائل نصية لمسؤولين حكوميين أمريكيين عبر اختراق شركات اتصالات أمريكية.

يؤكد هذا الحادث، إلى جانب الحوادث الأخرى المشابهة، أن معركة الأمن السيبراني لا تزال مستمرة، ومن المرجح للأسف أن تستمر مثل هذه الهجمات في المستقبل المنظور، مما يضع عبئًا ثقيلاً على الشركات لحماية بيانات عملائها.

أورانج Orange SA عملية اختراق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزارة الداخلية

الداخلية تكشف مفاجأة في حادث تسمم أسرة ديرمواس: زوجة والدهم وراء الواقعة

إعلان موعد إجازة المولد النبوي 2025 رسميًا

إعلان موعد إجازة المولد النبوي 2025 رسميًا

الدكتور خالد أمين زارع

وشه متقطع ومش مرافق.. مفاجأة كبرى بحادث مستشفى سيد جلال

الرئيس عبد الفتاح السيسي

بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيينات في المحاكم الابتدائية

أسرة ديرمواس

زوجة الأب كلمة السر .. القصة الكاملة لـ حادث تسمم أسرة ديرمواس ووفاتهم

محكمة - أرشيفية

شيكات تجاوزت المليار.. تأييد أحكام حبس شقيق الفنان عماد زيادة 12 سنة

موعد بدء فصل الشتاء 2025 رسميًا .. انخفاض درجات الحرارة في هذا التوقيت

موعد بدء فصل الشتاء 2025 رسميًا .. انخفاض درجات الحرارة في هذا التوقيت

سيارة وزير الكهرباء

عاجل | العربيات اتعجنت.. اللقطات الأولى لـ حادث وزير الكهرباء على صحراوي إسكندرية

ترشيحاتنا

وكيل الأزهر

مدير مستشفى سيد جلال: حالة الطبيب مستقرة.. ووكيل الأزهر يطالع آخر التطورات

القرآن

ما معنى الكوثر في القرآن؟.. أسامة فخري الجندي يوضح

القرآن

ما معنى الكوثر في القرآن؟.. أسامة فخري الجندي يوضح

بالصور

رسائل غامضة وصراعات نفسية.. تصاعد الإثارة في الحلقة الثانية من "Just You"

تارا عماد
تارا عماد
تارا عماد

وزير الدفاع والفريق أحمد خليفة يبحثان مع رئيس الأركان الأردني التعاون المشترك وتطورات المنطقة

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

تيمور والخطيب الأبرز| الوسط الفني يودع عدد من نجومه خلال أغسطس

نجوم رحلوا فى شهر أغسطس ٢٠٢٥
نجوم رحلوا فى شهر أغسطس ٢٠٢٥
نجوم رحلوا فى شهر أغسطس ٢٠٢٥

فيديو

هل اعتنق كريستيانو رونالدو الإسلام

هل أعتنق كريستيانو رونالدو الإسلام.. صورة أثارت الجدل

بهاء الخطيب

وقع وهو بيلعب كورة.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الفنان بهاء الخطيب

علياء قمرون

مكنش قصدي وكنت عايزة أجهز نفسي.. اعترافات مثيرة للتيك توكر علياء قمرون

صورة شيرين وحسام حبيب في محل أثاث

بيشتروا العفش.. صورة شيرين وحسام حبيب في محل أثاث

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الحبة فيها سم قاتل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: بين أنقاض المرفأ ونزع سلاح "حزب الله".. أين يتجه لبنان؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: السعادة الحقيقية .. كيف نحقق الاستقرار والاتزان في حياتنا؟

المزيد