موجز الوادي الجديد: المحافظ يلتقى وفد اللجنة الفنية للمجلس الأعلى للجامعات وتوريد 568 ألف طن قمح للصوامع

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

محافظ الوادى الجديد يلتقى وفد اللجنة الفنية للمجلس الأعلى للجامعات

التقى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، وفد أعضاء اللجنة الفنية للمجلس الأعلى للجامعات الأهلية، بحضور الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد والقائم بعمل رئيس جامعة الوادي الجديد الأهلية، والدكتور جمال عبد الرحيم رئيس جامعة بنها السابق، والدكتور إبراهيم محمد عميد كلية الحاسبات والذكاء الإصطناعي بجامعة السادات، والدكتور محمد نصر الدين الأستاذ بجامعة عين شمس، والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد؛ وذلك لبحث استعدادات بدء الدراسة بجامعة الوادي الجديد الأهلية.

وأوضح الزملوط، أن الجامعة الأهلية الجديدة تأتى تكليلًا لدعم القيادة السياسية لجهود التمنية الشاملة بالمحافظة، وتعزيز النهوض بالمنظومة التعليمية وتقديم خدمة تعليمية متكاملة ومتميزة لأبناء المحافظة، وإرساء دعائم خطط الجذب السكاني التي تنتهجها الدول.

كما قام الوفد بتفقد منشآت مجمع المصالح الحكومية للخدمات الذكية، مشيدين بتجربة المحافظة الرائدة في رقمنة الخدمات الحكومية.

وتضم جامعة الوادي الجديد الأهلية الجديدة خمس كليات هي (الصيدلية - الطب البيطري - الزراعة - العلوم - اللغات والعلوم الإنسانية)

توريد 568 ألف طن قمح للصوامع.. ختام حصاد وتوريد القمح فى الوادى الجديد

أعلنت محافظة الوادي الجديد عن ختام موسم حصاد و توريد القمح موسم 2025م بزيادة ملحوظة فى كميات التوريد حيث بلغ إجمالى ماتم توريدة من القمح 568374.536 طن و بلغ ما تم توريدة داخل المحافظة ( صومعة الخارجة - صومعة شرق العوينات وشون البنك) 91125 طن وما تم توريدة خارج المحافظة 477248 طن

وبلغت نسبة ما تم توريدة هذا العام 109% عن العام السابق بمقدار مايقارب 65000 طن حيث وكان إجمالى التوريد فى العام الماضي. 503000 طن وذلك تنفيذا لخطة القطاع الزراعي بالتوسع الرأسي والإهتمام والمتابعة المستمرة والدورات والندوات الإرشادية والحقلية التي تنظمها إدارة الارشاد مع الجهات البحثية ذات الصلة.

وكيل "صحة الوادي الجديد": "طرق الأبواب" حملة وطنية لخدمة المواطنين بكل أمان



قال الدكتور شريف صبحي، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، إن حملة "طرق الأبواب" التي أطلقتها وزارة الصحة تأتي ضمن الخطة العاجلة للارتقاء بالمنظومة الصحية وتحسين الأوضاع السكانية والاجتماعية والاقتصادية.

وأوضح صبحي، أن الحملة لا تقتصر على جمع البيانات فقط، بل تهدف إلى إيجاد حلول واقعية لقضايا هامة مثل البطالة، الأمية، زواج الأطفال، والتسرب من التعليم، مشيرًا إلى أنه تم تكليف الرائدات الريفيات بزيارة الأسر وملء استمارات أُعدت بمعرفة الوزارة لضمان وصول الخدمات الصحية والاجتماعية لكل بيت.

وأضاف أن جميع البيانات تُجمع بسرية تامة وتستخدم فقط لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أن تعاون الأهالي مع الحملة هو الطريق نحو مجتمع أكثر وعيًا وصحة وأمانًا لأبنائنا.

تعد حملة "طرق الأبواب" واحدة من أهم المبادرات الوطنية التي أطلقتها وزارة الصحة والسكان مؤخرًا، حيث تهدف إلى الوصول المباشر للمواطنين داخل منازلهم وتقديم خدمات صحية ومجتمعية متكاملة.

وتعتمد الحملة على الرائدات الريفيات للقيام بزيارات ميدانية للأسر بمختلف القرى والنجوع، لتوعيتهم صحيًا واجتماعيًا، إلى جانب جمع بيانات دقيقة تُسهم في وضع خطط واقعية لتحسين مستوى المعيشة.

وتأتي هذه الجهود في إطار خطة الدولة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ومعالجة القضايا المجتمعية المرتبطة بالصحة والسكان مثل الأمية وزواج الأطفال والتسرب من التعليم، بما يحقق تنمية شاملة ومستدامة.

وتمثل "طرق الأبواب" خطوة عملية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية في الخدمات، حيث تضع الأسرة في قلب الاهتمام، وتعمل على تلبية احتياجاتها الصحية والتعليمية والاجتماعية لتحقيق مستقبل أفضل.