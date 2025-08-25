قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصور الأولى لحادث حريق جامعة قناة السويس
أذكار الصباح الواردة عن النبي.. لا تتكاسل عن ترديدها واغتنم فضلها
انقلاب ميكروباص وإصابة 6 أشخاص أعلى صحراوي أطفيح
20 إجراء عاجل .. كيف تستعد المدارس لبدء العام الدراسي الجديد ؟|صور
دار الإفتاء تحسم الجدل حول شراء حلوى المولد والتهادي بها
بالأماكن.. وزير العدل يصدر قرارًا بتعيين مقار الدوائر العمالية في المحاكم الابتدائية
رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروع "مبنى 4" بمطار القاهرة
كان هيموت أمه.. عجوز يهشم رأس ابنه المدمن ببولاق الدكرور
استعدادًا لبدء تنسيق المرحلة الثالثة.. دليل إرشادي لتوعية طلاب الثانوية العامة في "سؤال وجواب"
محمد صلاح على موعد مع التاريخ في موقعة ليفربول ونيوكاسل يونايتد
لاتهامها بنشر فيديوهات خادشة ومنافية للآداب.. البلوجر نيرمين طارق تواجه هذه العقوبة
برفقة بسمة وهبه.. أول ظهور للكينج محمد منير بعد تعرضه لوعكة صحية
محافظات

موجز الوادي الجديد: المحافظ يلتقى وفد اللجنة الفنية للمجلس الأعلى للجامعات وتوريد 568 ألف طن قمح للصوامع

منصور ابوالعلمين

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

محافظ الوادى الجديد يلتقى وفد اللجنة الفنية للمجلس الأعلى للجامعات

التقى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، وفد أعضاء اللجنة الفنية للمجلس الأعلى للجامعات الأهلية، بحضور الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد والقائم بعمل رئيس جامعة الوادي الجديد الأهلية، والدكتور جمال عبد الرحيم رئيس جامعة بنها السابق، والدكتور إبراهيم محمد عميد كلية الحاسبات والذكاء الإصطناعي بجامعة السادات، والدكتور محمد نصر الدين الأستاذ بجامعة عين شمس، والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد؛ وذلك لبحث استعدادات بدء الدراسة بجامعة الوادي الجديد الأهلية.

وأوضح الزملوط، أن الجامعة الأهلية الجديدة تأتى تكليلًا لدعم القيادة السياسية لجهود التمنية الشاملة بالمحافظة، وتعزيز النهوض بالمنظومة التعليمية وتقديم خدمة تعليمية متكاملة ومتميزة لأبناء المحافظة، وإرساء دعائم خطط الجذب السكاني التي تنتهجها الدول.

كما قام الوفد بتفقد منشآت مجمع المصالح الحكومية للخدمات الذكية، مشيدين بتجربة المحافظة الرائدة في رقمنة الخدمات الحكومية.

وتضم جامعة الوادي الجديد الأهلية الجديدة خمس كليات هي (الصيدلية - الطب البيطري - الزراعة - العلوم - اللغات والعلوم الإنسانية)

توريد 568 ألف طن قمح للصوامع.. ختام حصاد وتوريد القمح فى الوادى الجديد

أعلنت محافظة الوادي الجديد عن ختام موسم حصاد و توريد القمح موسم 2025م بزيادة ملحوظة فى كميات التوريد حيث بلغ إجمالى ماتم توريدة من القمح   568374.536 طن و بلغ ما تم توريدة داخل المحافظة ( صومعة الخارجة - صومعة شرق العوينات وشون البنك) 91125 طن وما تم توريدة خارج المحافظة 477248 طن

وبلغت نسبة ما تم توريدة هذا العام  109% عن العام السابق بمقدار مايقارب 65000 طن حيث وكان إجمالى التوريد فى العام الماضي. 503000 طن وذلك تنفيذا لخطة القطاع الزراعي بالتوسع الرأسي والإهتمام والمتابعة المستمرة والدورات والندوات الإرشادية والحقلية التي تنظمها إدارة الارشاد مع الجهات البحثية ذات الصلة.

وكيل "صحة الوادي الجديد": "طرق الأبواب" حملة وطنية لخدمة المواطنين بكل أمان


قال الدكتور شريف صبحي، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، إن حملة "طرق الأبواب" التي أطلقتها وزارة الصحة تأتي ضمن الخطة العاجلة للارتقاء بالمنظومة الصحية وتحسين الأوضاع السكانية والاجتماعية والاقتصادية.

وأوضح صبحي، أن الحملة لا تقتصر على جمع البيانات فقط، بل تهدف إلى إيجاد حلول واقعية لقضايا هامة مثل البطالة، الأمية، زواج الأطفال، والتسرب من التعليم، مشيرًا إلى أنه تم تكليف الرائدات الريفيات بزيارة الأسر وملء استمارات أُعدت بمعرفة الوزارة لضمان وصول الخدمات الصحية والاجتماعية لكل بيت.

وأضاف أن جميع البيانات تُجمع بسرية تامة وتستخدم فقط لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أن تعاون الأهالي مع الحملة هو الطريق نحو مجتمع أكثر وعيًا وصحة وأمانًا لأبنائنا.

تعد حملة "طرق الأبواب" واحدة من أهم المبادرات الوطنية التي أطلقتها وزارة الصحة والسكان مؤخرًا، حيث تهدف إلى الوصول المباشر للمواطنين داخل منازلهم وتقديم خدمات صحية ومجتمعية متكاملة.

وتعتمد الحملة على الرائدات الريفيات للقيام بزيارات ميدانية للأسر بمختلف القرى والنجوع، لتوعيتهم صحيًا واجتماعيًا، إلى جانب جمع بيانات دقيقة تُسهم في وضع خطط واقعية لتحسين مستوى المعيشة.

وتأتي هذه الجهود في إطار خطة الدولة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ومعالجة القضايا المجتمعية المرتبطة بالصحة والسكان مثل الأمية وزواج الأطفال والتسرب من التعليم، بما يحقق تنمية شاملة ومستدامة.

وتمثل "طرق الأبواب" خطوة عملية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية في الخدمات، حيث تضع الأسرة في قلب الاهتمام، وتعمل على تلبية احتياجاتها الصحية والتعليمية والاجتماعية لتحقيق مستقبل أفضل.

الوادى الجديد اخبار الوادي الجديد فعاليات محافظ الوادي الجديد

