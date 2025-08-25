محافظ الإسماعيلية يفتتح معرض أهلاً مدارس 2025

افتتح اللواء طيار أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، معرض "أهلًا مدارس ٢٠٢٥"، والذي يقام تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لتوفير كافة احتياجات المواطنين من مستلزمات دراسية متنوعة وملابس للطلبة بأسعار مخفضة.

و ذلك بحضور اللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، العميد محمد فرج شعلان المستشار العسكري للمحافظة، أكرم الشافعي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بالإسماعيلية، شيماء عمر مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، و عدد من وكلاء الوزارة مديري عموم المديريات الخدمية، أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسماعيلية، أعضاء مجلس سيدات الأعمال، ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية بالمحافظة.

يشارك في المعرض الذي تنظمه الغرفة التجارية بالإسماعيلية بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، ٧٠ عارض وعارضة يمثلون الشركات الكبرى وسيدات الأعمال، بجانب عارضات مبادرة أيادي مصر و تكافؤ الفرص بمحافظة الإسماعيلية.



وحرص المحافظ خلال الافتتاح على اللقاء بعدد من المشاركين بالمعرض، والاستماع لهم، والتعرف على احتياجاتهم ومطالبهم؛ لتوفير مناخ إيجابي لهم وبيئة عمل مناسبة.

ويتضمن المعرض طرح كافة المستلزمات والأدوات المدرسية والزي المدرسي للطلاب بمراحل التعليم المختلفة، بأسعار مخفضة تتراوح من ٣٠٪ إلى ٣٥٪ للتخفيف على الأسرة المصرية، مع التركيز على المنتج المصري بهدف تعميق الصناعات المحلية، وتوفير كافة المستلزمات والأدوات المدرسية للطلاب في مراحل التعليم المختلفة.

ووجَّه محافظ الإسماعيلية، مديرية التموين ورؤساء الوحدات المحلية والغرفة التجارية بمتابعة أسعار المنتجات المعروضة والالتزام بها حرصًا على تقديم أفضل المنتجات والمعروضات بنسب التخفيضات المعلنة للمواطنين طوال أيام المعرض.

وعقب الافتتاح التقى محافظ الإسماعيلية بعدد من المواطنين، وحرص على الاستماع لطلباتهم وشكواهم، ووعد بتلبيتها في إطار القانون والإمكانيات المتاحة.

وأكد "أكرم" أن مثل هذه المعارض من شأنها رفع العبء عن كاهل المواطنين، عن طريق توفير كافة مستلزمات المدارس وبأسعار مخفضة عن الأسواق التجارية، مشيدًا بتنوع المنتجات المعروضة .

وأعرب محافظ الإسماعيلية عن سعادته بوجود عدد من العارضين الشباب، بجانب كبار السن الذين بلغوا سن المعاش، ولديهم الإصرار والعزيمة على العمل، بالإضافة لعدد كبير من سيدات الإسماعيلية.

و وجَّه "أكرم" الشكر لتجار الإسماعيلية، الذين وصفهم "بالوطنيين" لحرصهم على المشاركة بالمعرض وتقديم تخفيضات للمواطنين، موكدًا على سعادته بتواجده مع مواطني الإسماعيلية.

و شهد المعرض تقديم مديرية الصحة بالاسماعيلية ، خدمات المبادرة الرئاسية ١٠٠ مليون صحة .