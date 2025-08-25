قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دجل وشعوذة.. حبس شخصين بالإسكندرية لقيامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين
نقل وزير الكهرباء لمستشفى دار الفؤاد بعد تعرض موكبه لحادث سير بطريق الإسكندرية
هل اتباع نظام غذائي نباتي يقلل خطر الإصابة بالسرطان إلى النصف تقريبا؟ دراسة تكشف مفاجأة
أقل دولار في البنوك اليوم 25-8-2025
5 سيارات أوتوماتيك زيرو أقل من 900 ألف جنيه.. بالأسعار
اركب سيارة أوتوماتيك فتحة سقف موديل 2022.. سعر الفبريكا
مظاهرات واسعة في اليونان تضامناً مع فلسطين واستنكاراً للهجمات الإسرائيلية على غزة | صور
هل أعتنق كريستيانو رونالدو الإسلام.. صورة أثارت الجدل
كدمات واشتباه كسر.. حالة وزير الكهرباء بعد تعرضه لحادث على صحراوي أكتوبر
لم يسجل أو يستقبل.. المحلة يسعى لعرقلة تقدم الأهلي نحو قمة الدوري
باريس تستدعي السفير الأمريكي بعد رسالة “غير مقبولة” تتعلق بمعاداة السامية
تعرض موكب وزير الكهرباء لحادث على الصحراوي ونقله إلى المستشفى بأكتوبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الإسماعيلية يفتتح معرض أهلاً مدارس 2025

خلال الافتتاح
خلال الافتتاح
الإسماعيلية انجي هيبة

افتتح اللواء طيار أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، معرض "أهلًا مدارس ٢٠٢٥"، والذي يقام تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لتوفير كافة احتياجات المواطنين من مستلزمات  دراسية متنوعة وملابس للطلبة بأسعار مخفضة.

و ذلك بحضور اللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، العميد محمد فرج شعلان المستشار العسكري للمحافظة، أكرم الشافعي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بالإسماعيلية، شيماء عمر مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، و عدد من وكلاء الوزارة مديري عموم المديريات الخدمية، أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسماعيلية، أعضاء مجلس سيدات الأعمال، ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية بالمحافظة.

يشارك في المعرض الذي تنظمه الغرفة التجارية بالإسماعيلية بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، ٧٠ عارض وعارضة يمثلون الشركات الكبرى وسيدات الأعمال، بجانب عارضات مبادرة أيادي مصر و تكافؤ الفرص بمحافظة الإسماعيلية. 

وحرص المحافظ خلال الافتتاح على اللقاء بعدد من المشاركين بالمعرض، والاستماع لهم، والتعرف على احتياجاتهم ومطالبهم؛ لتوفير مناخ إيجابي لهم وبيئة عمل مناسبة.

ويتضمن المعرض طرح كافة المستلزمات والأدوات المدرسية والزي المدرسي للطلاب بمراحل التعليم المختلفة، بأسعار مخفضة تتراوح من ٣٠٪ إلى ٣٥٪ للتخفيف على الأسرة المصرية، مع التركيز على المنتج المصري بهدف تعميق الصناعات المحلية، وتوفير كافة المستلزمات والأدوات المدرسية للطلاب في مراحل التعليم المختلفة.

ووجَّه محافظ الإسماعيلية، مديرية التموين ورؤساء الوحدات المحلية والغرفة التجارية بمتابعة أسعار المنتجات المعروضة والالتزام بها حرصًا على تقديم أفضل المنتجات والمعروضات بنسب التخفيضات المعلنة للمواطنين طوال أيام المعرض.

وعقب الافتتاح التقى محافظ الإسماعيلية بعدد من المواطنين، وحرص على الاستماع لطلباتهم وشكواهم، ووعد بتلبيتها في إطار القانون والإمكانيات المتاحة.

وأكد "أكرم" أن مثل هذه المعارض من شأنها رفع العبء عن كاهل المواطنين، عن طريق توفير كافة مستلزمات المدارس وبأسعار مخفضة عن الأسواق التجارية، مشيدًا بتنوع المنتجات المعروضة .

وأعرب محافظ الإسماعيلية عن سعادته بوجود عدد من العارضين الشباب، بجانب كبار السن الذين بلغوا سن المعاش، ولديهم الإصرار والعزيمة على العمل، بالإضافة لعدد كبير من سيدات الإسماعيلية.

و وجَّه "أكرم" الشكر لتجار الإسماعيلية، الذين وصفهم "بالوطنيين" لحرصهم على المشاركة بالمعرض وتقديم تخفيضات للمواطنين، موكدًا على سعادته بتواجده مع مواطني الإسماعيلية.

و شهد المعرض تقديم مديرية الصحة بالاسماعيلية ، خدمات المبادرة الرئاسية ١٠٠ مليون صحة .

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية محافظة الاسماعيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزارة الداخلية

الداخلية تكشف مفاجأة في حادث تسمم أسرة ديرمواس: زوجة والدهم وراء الواقعة

إعلان موعد إجازة المولد النبوي 2025 رسميًا

إعلان موعد إجازة المولد النبوي 2025 رسميًا

الدكتور خالد أمين زارع

وشه متقطع ومش مرافق.. مفاجأة كبرى بحادث مستشفى سيد جلال

الرئيس عبد الفتاح السيسي

بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيينات في المحاكم الابتدائية

أسرة ديرمواس

زوجة الأب كلمة السر .. القصة الكاملة لـ حادث تسمم أسرة ديرمواس ووفاتهم

موعد بدء فصل الشتاء 2025 رسميًا .. انخفاض درجات الحرارة في هذا التوقيت

موعد بدء فصل الشتاء 2025 رسميًا .. انخفاض درجات الحرارة في هذا التوقيت

محكمة - أرشيفية

شيكات تجاوزت المليار.. تأييد أحكام حبس شقيق الفنان عماد زيادة 12 سنة

الفنانة شيرين عبد الوهاب

بعد استغاثة محاميها.. طارق الشناوي يكشف مفاجأة عن أزمة شيرين الجديدة

بالصور

رسائل غامضة وصراعات نفسية.. تصاعد الإثارة في الحلقة الثانية من "Just You"

تارا عماد
تارا عماد
تارا عماد

وزير الدفاع والفريق أحمد خليفة يبحثان مع رئيس الأركان الأردني التعاون المشترك وتطورات المنطقة

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

تيمور والخطيب الأبرز| الوسط الفني يودع عدد من نجومه خلال أغسطس

نجوم رحلوا فى شهر أغسطس ٢٠٢٥
نجوم رحلوا فى شهر أغسطس ٢٠٢٥
نجوم رحلوا فى شهر أغسطس ٢٠٢٥

فيديو

هل اعتنق كريستيانو رونالدو الإسلام

هل أعتنق كريستيانو رونالدو الإسلام.. صورة أثارت الجدل

بهاء الخطيب

وقع وهو بيلعب كورة.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الفنان بهاء الخطيب

علياء قمرون

مكنش قصدي وكنت عايزة أجهز نفسي.. اعترافات مثيرة للتيك توكر علياء قمرون

صورة شيرين وحسام حبيب في محل أثاث

بيشتروا العفش.. صورة شيرين وحسام حبيب في محل أثاث

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الحبة فيها سم قاتل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: بين أنقاض المرفأ ونزع سلاح "حزب الله".. أين يتجه لبنان؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: السعادة الحقيقية .. كيف نحقق الاستقرار والاتزان في حياتنا؟

المزيد