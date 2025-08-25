ميلود حمدي: أهدي فوز الإسماعيلي على طلائع الجيش للجماهير

عبر الجزائري ميلود حمدي، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الإسماعيلي، عن سعادته البالغة بفوز فريقه على طلائع الجيش بهدف دون رد.

وقال ميلود حمدي، في تصريحات عقب المباراة: "أهدى نقاط المباراة للجماهير التي تدعمنا دائما وسعيد جدا بانتصار".

وأضاف: "فخور بأداء اللاعبين في لقاء الليلة وسنسعى جاهدا لحصد المزيد من النقاط خلال المرحلة المقبلة".

وتابع: “أتمنى حضور الجماهير بأعداد كبيرة في مباراة غزل المحلة خاصة أننا بحاجة لهم في هذه المباراة الصعبة”.

وأتم: “سنبذل أقصى ما لدينا لإسعاد كل من ينتمي للإسماعيلي وسنعمل على تحقيق المزيد من الانتصارات خلال المرحلة المقبلة”.