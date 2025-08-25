شعبة الخضروات تكشف سر تراجع الأسعار في الأسواق

تشهد أسعار الخضروات والفاكهة تراجعا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة، وذلك بعد توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالعمل على تخفيض هامش الربح، وتخفيف الاعباء عن المواطنين.

وقال حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الفترة الأخيرة بالفعل هناك انخفاض كبير في أسعار الفاكهة والخضروات، وذلك بسبب زيادة المعروض من المنتجات، ونتيجة المواسم الزراعية المتلاحقة.

وأوضح أن هناك مشروعات زراعية كثيرة تقوم بها الدولة ينتج عنها زيادة من المعروض، وبالتالي ينتج عنها انخفاض بالأسعار.

ولفت إلى أن المواطنين في جميع المحافظات يشعرون بالانخفاضات الكبيرة بالأسعار، وأيضًا لا يمكن أن نغفل الدور القوي للتجار الذين شاركوا في المنافذ الثابتة والمتحركة التي أعلنت عنها الحكومة وكان الأسعار مخفضة.

وأشار إلى أن الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بالتعاون مع التجار والمصنعين، يعملون على تخفيض الأسعار من أجل التخفيف عن عبء المواطنين، وهو ما نتج عنه شعور المواطنين بالانخفاضات.



وطالب نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، من المواطنين بمساعدة الأجهزة الحكومية في وضع سعر واحد للأسعار، موضحًا “ محدش يشتري من تاجر يبيع بسعر مرتفع ”.

وقال: لا يمكن أن ننكر أنه هناك سلع يتم بيعها بأكثر من سعرها الحقيقي، ولكن كل مواطن عليه أن يتراجع عن شراء السلع، إذا أحس أن سعر هذا المنتج أغلي من سعره الحقيقي، وأن يتم إبلاغ الأجهزة المسؤولة.

وأضاف أن الدولة اطلقت أكثر من مبادرة من أجل خفض الأسعار، و الفلاح هو العمود الفقري للشعب المصري، وهو المكون الرئيسي للمنظومة الاقتصادية، وهو من يقوم بتوفير جميع الخضروات والفاكهة للمصريين.

وتابع الأسواق ممتلئة بالخضروات والفاكهة، ولذلك نلاحظ الانخفاضات الكبيرة، ومصر تصدر المنتجات الزراعية للكثير من الأسواق العربية والعالمية، وحققت طفرات كبيرة في المنتجات الزراعية والجودة، كما أن مصر أكبر مصدر لـ البرتقال، والفرولة المجففة، وأكبر منتجي التمور بالعالم.

البطاطس لن يرتفع سعرها

ولفت إلى أن مصر لديها استقرار ووفرة للمنتجات حتى نهاية فصل الصيف، ودخول الشتاء، ولا يوجد مشكلة في أي سلعة، وأن البطاطس لن يرتفع سعرها مرة آخرى كما حدث من قبل.

وأشار إلى أن الارتفاع في بعض السلع يكون في فاصل الزرع، وأن الزيادة تكون بنسبة 10%، وأن هذه الزيادة تكون لمدة قليلة ثم تعود، ويكون الارتفاع على حسب العرض والطلب.

خبر سار للمصريين

وأعلن عن خبر سار للمصريين قائلا: الأيام الماضية كان هناك اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ووزير التموين هشام فاروق، موضحا أن الأسابيع المقبلة سيتم إطلاق منافذ جديدة بجميع المحافظات وأن هذه المنافذ سينتج عنها زيادة في المعروض، وانخفاض في الأسعار.

