موعد انطلاق الكشف الطبي للطلاب الجدد بجامعة بنها

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، انطلاق أعمال الكشف الطبي يوم الأحد 31 أغسطس الجاري للطلاب الجدد الحاصلين على الثانوية العامة والملتحقين بكليات الجامعة للعام الدراسي الجديد 2025/2026م .

وأشار الجيزاوي، إلي أنه تم التوجيه بتوفير كافة سبل الراحة للطلاب الجدد أثناء الكشف الطبي، وتقديم كافة التسهيلات الممكنة وتذليل العقبات التي تواجههم مع الالتزام بكافة الإجراءات والإرشادات الخاصة بالأمن والسلامة والمعايير الوقائية للحفاظ على أبنائنا الطلاب.

من جانبها قالت الدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن الكشف الطبي يتم وفق جدول زمني محدد لكل كلية، ويتم تقسيم طلاب الكليات ذات الأعداد الكبيرة إلى مجموعات منعًا للتكدس حرصًا علي سلامة الطلاب.

وأكدت نائب رئيس الجامعة على ضرورة قيام الطلاب الجدد بتسجيل بياناتهم عبر الموقع الإلكتروني، متضمنة الاسم والرقم القومي والكلية والنوع، ثم طباعة استمارة الكشف الطبي التي ستتضمن الموعد المحدد لكل طالب ، مضيفة أنه تم اعلان مواعيد وأماكن الكشف الطبى علي موقع الجامعة والكليات للتسهيل على الطلاب الجدد وإجراء الكشف الطبي عليهم في المواعيد المحددة.

وأضاف الدكتور شريف المهدى مدير عام الشئون الطبية بالجامعة أنه تم إعداد 15 عيادة طبية على مستوى الجامعة لاستقبال الطلاب الجدد، وتوقيع الكشف الطبي عليهم، حيث تم تجهيزها وتزويدها بجميع التخصصات والكوادر الطبية لإجراء الكشف وعمل التحاليل والفحوصات الطبية اللازمة.

وأشار الأستاذ علاء مجدى المنسق العام للكشف الطبي أنه على الطلاب الدخول على النظام للحجز من خلال الرابط التالي| https://medical-fitness.bu.edu.eg/ar .