محافظ المنوفية يفتتح وحدة جراحة الوجه والفكين بمستشفى الهلال بشبين الكوم

افتتح اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية وحدة جراحة الوجه والفكين بمستشفى الهلال للتأمين الصحي بشبين الكوم ، وذلك بعد استحداثه كإضافة طبية متخصصة تخدم جميع منتفعي التأمين الصحي على مستوى المحافظة، وبدء إجراء العمليات به.

وذلك لتوفير الخدمة الطبية أمام المواطنين، بحضور الدكتور عمر مصطفى وكيل وزارة الصحة ، الدكتور وليد الحيت مدير الإدارة العامة لطب الأسنان بالهيئة العامة للتأمين الصحى ، الدكتور محمد فؤاد مدير فرع التأمين الصحي بالمنوفية ،الدكتورة نسرين محمد مدير مستشفى الهلال، الدكتور محمد سلامة مدير الطب العلاجي بالمديرية ، سيد شعبان رئيس حي غرب شبين الكوم.

وخلال تفقده استمع محافظ المنوفية لشرح مفصل عن نوعية الخدمات الطبية المقدمة لمنتفعى التأمين الصحى بالمستشفى والبالغ عددهم 2ونصف مليون منتفع.

وأشار إلى أن جميع العمليات والإجراءات الطبية والتجميلية تجرى على نفقة التأمين الصحي بالكامل بما يضمن حصول المرضى على الخدمة دون تحمل أى رسوم أو أعباء إضافية ، ومنها إستئصال الأورام والأكياس الصديدية ، إزالة الضروس المدفونة ، إصلاح التشوهات الناتجة عن الحوادث بمنطقة الوجه والفكين ، عمليات تصليح الكسور فى عظام الوجه والفكين وغيرها من الخدمات .

كما تفقد محافظ المنوفية قسم الحضانات ، واطمئن بنفسه على جودة الخدمات الطبية المقدمة وتوفير كافة سبل الرعاية اللازمة للإرتقاء بمستوى الخدمات ، وخلال تفقده إستمع إلى عدد من شكاوى مرضى التأمين موجهاً بتوفير كافة أوجه الدعم واتخاذ حلول فورية لتلبية طلباتهم واحتياجاتهم، كما أمر بصرف كراتين مواد غذائية للعاملين بالمستشفى دعما لهم ،موجهاً بإستدامة التشغيل ورفع كفاءة الإداء داخل المستشفى ومراجعة دورية لقوائم الإنتظار والتعامل السريع مع الحالات الطارئة ، مؤكداً على أنه تم اتخاذ العديد من الاجراءات والقرارات الفورية لدعم منظومة التأمين الصحي على مستوى المحافظة لتوسيع نطاق الخدمات وتقديمها بشكل أفضل بما يحقق رضا المواطن ويلبي متطلباته.

كما تفقد محافظ المنوفية التشطيبات النهائية لعمارة الإيواء بحي غرب شبين الكوم والتى تضم 148 وحدة سكنية ، 16 محل تجارى لخدمة الأسر الأولى بالرعاية ، وأشار رئيس الحى إلى أنه تم الإنتهاء من توصيل كافة المرافق ( صرف ، مياه ، غاز ) وجارى العمل على قدم وساق من الإنتهاء من كافة الأعمال وفق التوقيتات الزمنية ، ووجه المحافظ بضرورة سرعة إنجاز الأعمال وحصر الباعة الجائلين وتسكينهم بتلك المحلات مع مراعاة القيمة الايجارية للمحلات التجارية مراعاة للبعد الاجتماعي للباعة الجائلين وتشجيعاً ودعماً لهم

وخلال جولته تابع محافظ المنوفية أعمال تطوير ورفع كفاءة أحد ميادين مدخل شبين الكوم اتجاه مدينة السادات ، واستمع لشرح مفصل عن الأعمال الجاري تنفيذها والتي تضم أعمال ديكورية ، واشجار ومساحات خضراء وذلك في إطار خطة محافظة المنوفية لتطوير وتجميل الميادين العامة بهدف إعادة الرونق الحضاري للمحافظة .