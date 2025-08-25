ارتفاع عدد ضحايا الاحتلال بمجمع ناصر في خان يونس إلى 19 شهيدا

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل بارتفاع عدد ضحايا مجزرة الاحتلال بمجمع ناصر في خان يونس إلى 19 شهيدا.

استشهدت الصحفية الفلسطينية مريم أبو دقة في قصف إسرائيلي على مجمع ناصر الطبي في مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة ، وذلك استمرارا للجرائم الإسرائيلية التي تستهدف المستشفيات والصحفيين.



شاركت الصحفية الفلسطينية في قطاع غزة مريم أبو دقة، أمس الأحد، منشورا عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول ما يجري ضد الفلسطينيين في القطاع من جرائم إبادة جماعية قائلة: حين ترى التراب يغطي أغلى ما لديك وقتها ستدرك كم هي تافهة الحياة.

واستشهد المصور الفلسطيني محمد سلامة جراء قصف إسرائيلي استهدف مجمع ناصر الطبي في خان يونس، مما أثار استنكاراً واسعاً في الأوساط الفلسطينية.



وكتب محمد سلامة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"

من سيمسح دموع الأمهات وهنّ يودعن أقمارهنّ الشهداء؟

من سيخفف عن صغارنا وجع فقدان عائلاتهم؟

من سينتشل بقايا أجساد الشهداء من تحت الركام؟".



و قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين إن إسرائيل مستعدة لدعم لبنان في جهود نزع سلاح حزب الله، وذلك في أعقاب قرار مجلس الوزراء اللبناني بدعم خطة أمريكية لنزع سلاح الجماعة.

في وقت سابق من هذا الشهر، وافقت الحكومة اللبنانية على أهداف الإطار الأمريكي الهادف إلى نزع سلاح حزب الله والفصائل المسلحة الأخرى، وهي الخطوة التي أثارت انقسامات حادة في البلاد.