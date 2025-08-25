مياه الشرب: الانتهاء من مشروع صرف صحي طما بسوهاج و تسليمه نهائياً

ردت الهيئة القومية لمياه الشرب و الصرف الصحي، علي ما نُشر في موقع صدي البلد يوم الأحد المواف 22/6/2025 تحت عنوان (الشيوخ يحيل عددا من تقارير اللجان النوعية إلي الحكومة لتفيذ ما ورد بها من توصيات بشأن توفير خدمة الصرف الصحي لمنطقة الزهراء مدينة طما _سوهاج).

وكان مجلس الشيوخ، أحال خلال جلسته العامة المُنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازاق عددًا من تقارير اللجان النوعية، إلى الحكومة لتنفيذ ما وُرد بها من توصيات، ومن بينها من تقدم به النواب مجدي القاضي - محمود أبو سديرة - أحمد جلال، بشأن توفير خدمة الصرف الصحي لمنطقة الزهراء حي الزهراء - مدينة طما - محافظة سوهاج.

وقالت الهيئة القومية لمياه الشرب و الصرف الصحي، في ردها على “صدى البلد”، إن مشروع صرف صحي طما بمحافظة سوهاج تم الانتهاء منه و تسليمه نهائياً.