حزب مصر أكتوبر يحث المصريين بالخارج على المشاركة في انتخابات إعادة الشيوخ

أكد محمد عيد، أمين المصريين بالخارج بحزب مصر أكتوبر، أن انطلاق جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ 2025-2030 للمصريين بالخارج، اليوم الاثنين و تستمر حتى غدا الثلاثاء في 136 مقراً انتخابياً موزعة على 117 دولة، يمنحهم الفرصة لتأكيد دورهم الوطني المشرف الذي قام به أبناء الجاليات المصرية في الجولة الأولى.

ولفت عيد، في بيان له، إلى أن المشاركة الواسعة للمصريين بالخارج ليست مجرد واجب دستوري، بل هي رسالة واضحة للعالم بأن المصريين، أينما كانوا، حريصين على دعم مسيرة الدولة واستكمال مؤسساتها التشريعية بما يعزز الاستقرار والتنمية.

وأشار إلى أن إشراف السفراء والدبلوماسيين المصريين على مجريات التصويت يعكس حرص الدولة على ضمان نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها، مؤكداً أن الهيئة الوطنية للانتخابات قامت بدور محوري في تنظيم جولة الإعادة وفقاً للجدول الزمني المحدد، بما يضمن مشاركة آمنة وفعالة.

وشدد القيادي بحزب مصر أكتوبر، على أن المصريين بالخارج أثبتوا في كل محطة انتخابية أنهم جزء أصيل من معادلة الدولة المصرية، وأن مشاركتهم لا تنفصل عن مشاركات أشقائهم داخل الوطن، بل هي مكملة لها وتمنح التجربة الانتخابية بُعداً عالمياً.

ودعا إلى استكمال حضورهم المشرّف في جولة الإعادة، مؤكداً أن هذه الانتخابات تمثل خطوة جديدة نحو تعزيز الحياة النيابية وترسيخ التعددية السياسية في مصر .