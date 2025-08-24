خبير النظم الإنتخابية يكشف تفاصيل هامة فيل انطلاق جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ غدًا

أكد عبد الناصر قنديل، خبير النظم الإنتخابية، أن جولة الإعادة بإنتخابات مجلس الشيوخ تجرى فى 5 محافظات فقط، وهى الغربية وبنى سويف والأقصر والإسماعيلية والوادى الجديد.

وقال عبد الناصر قنديل، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الساعة6”، عبر فضائية “الحياة”، أن جولة الإعادة بالإنتخابات سيكون يومي الأربعاء والخميس المقبلين فى الخمس محافظات بين العشر متنافسين، وسيقتصر التصويت على مرشحين اثنين فى هذه المحافظات.

وتابع خبير النظم الإنتخابية، أن أن المصريين بالخارج والذى يبدأ التصويت لهم غدا الاثنين، سيقتصر التصويت على المواطنين الذين تحمل بطاقات الرقم القومى لديهم وجوازات السفر عنوان ينتمى لهذه المحافظات الخمسة، وباقى المواطنين أتموا مشاركتهم فى العملية الإنتخابية.