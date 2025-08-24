انتخابات مجلس الشيوخ.. غرامات ضخمة وسجن للمتلاعبين بالرأي العام

في خضم الاستعدادات المتصاعدة لجولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ المقررة يوميّ 27 و28 أغسطس 2025، جاء قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ليرسي معايير صارمة من شأنها حماية نزاهة العملية الانتخابية ومكافحة التضليل الإعلامي.

عقوبات رادعة ضد التضليل والتزييف

ينص القانون على غرامات مالية تصل إلى 200 ألف جنيه لمن يروّج معلومات كاذبة عن المرشحين أو العملية الانتخابية، تغليظًا للمسؤولية وحماية لصحة الرأي العام. كما تتضمن العقوبات:

سجن حتى 5 سنوات لمن يمنع مسؤولاً انتخابيًا من أداء مهامه بالتهديد أو العنف.

غرامات من 20 ألف حتى 200 ألف جنيه لمروّجي الإشاعات أو الأخبار الزائفة حول الانتخابات.

السجن وغرامة تصل لمليون جنيه لتمويل الحملات الانتخابية بشكل مخالف للقانون.

عقوبات بالسجن والغرامة حال المشاركة في الانتخاب باسم شخص آخر أو التكرار في التصويت.

منع الغياب غير المبرر بحكم قانوني

ينص القانون أيضًا (المادة 56) على غرامة مالية تصل لـ 500 جنيه على الناخبين الموجودين بقاعدة بيانات الناخبين الذين لم يزالوا صوتهم دون عذر قانوني—كخطوة إضافية لتعزيز التزام المواطنين بحقوقهم وواجباتهم الانتخابية.

رقابة قانونية فعّالة ومحاكم أسرع

تُنسب للهيئة الوطنية للانتخابات ولجانها صلاحيات الضبط القضائي، إلى جانب تكليف دوائر قضائية مستعجلة للنظر الفوري في الجرائم الانتخابية وهو أمر ضروري لضمان سرعة الفصل القانوني ومنع الإفلات من العقاب. كما تُستثنى هذه الجرائم من سُقوط الزمن بالتقادم.

جولة الإعادة على الأبواب..

وقد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جولة إعادة انتخاب مجلس الشيوخ داخل البلاد ستُعقد خلال 27 و28 أغسطس 2025، في إطار إتمام الاستحقاق الدستوري لتجديد الغرفة الثانية للسلطة التشريعية، والموكول لها دور استشاري مهم على مستوى التشريع الوطني.

اختصاصات مجلس الشيوخ وفقًا للدستور

وفيما يتعلق باختصاصات مجلس الشيوخ وفقًا للدستور، يختص بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعى والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديموقراطى، وتوسيع مجالاته.

يؤخذ رأى مجلس الشيوخ في الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة.

وكان المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أنه وفقاً للجدول الزمنى لانتخابات مجلس الشيوخ - الفصل التشريعي الثاني 2025- 2023- تجرى غداً الإثنين الموافق الخامس والعشرين من أغسطس 2025 انتخابات جولة الإعادة خارج مصر على مدار يومين عن دوائر محافظات الغربية، والإسماعيلية، وبنى سويف، والاقصر والوادي الجديد.

وأضاف، أن ذلك في 136 مقراً انتخابياً في 117 دولة حول العالم تحت إشراف السفراء والدبلوماسيين المصريين بهذه الدول، على أن يبدأ التصويت في تمام العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة - التاسعة صباح يوم الاثنين حسب التوقيت المحلى لدولة نيوزيلندا، وهى أول سفارة يباشر بها الاقتراع بجولة الاعادة.

ومن المقرر أن تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات مؤتمراً صحفياً في تمام السابعة مساء يومي الاثنين والثلاثاء لإطلاع الرأي العام على مجريات العملية الانتخابية خارج البلاد يومي التصويت.