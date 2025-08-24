قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
700 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب بعد الارتفاع الأخير
مكالمة رسمية.. الأهلي يفاجئ أحمد عبد القادر بقرار جديد
ضبط متردد اعتدى على طبيب امتياز بمستشفى سيد جلال وأحدث له جرح قطعي
آخر موجة في أغسطس .. موعد انخفاض درجات الحرارة وتحسن الطقس
توقعات بخفض الفائدة 200 نقطة أساس في اجتماع البنك المركزي المقبل
وزير الخارجية يتابع مشروع توثيق المستندات ذات القيمة التاريخية
بعد واقعة الطالبة عائشة.. السجن والغرامة عقوبة اختراق حسابات التنسيق
إعلام حوثي: القصف الإسرائيلي استهدف محطة شركة النفط في العاصمة
رئيس الوزراء يتابع مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع "الدلتا الجديدة"
حقنة فيلر مغشوشة وغيبوبة.. كواليس التحقيق في مأساة عروس المهندسين.. صور
بعد نشر الواقعة على صدى البلد.. ضبط المتهم بتهديد الفنان طارق ريحان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

انتخابات مجلس الشيوخ.. غرامات ضخمة وسجن للمتلاعبين بالرأي العام

انتخابات مجلس الشيوخ
انتخابات مجلس الشيوخ
حسن رضوان

في خضم الاستعدادات المتصاعدة لجولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ المقررة يوميّ 27 و28 أغسطس 2025، جاء قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ليرسي معايير صارمة من شأنها حماية نزاهة العملية الانتخابية ومكافحة التضليل الإعلامي.

عقوبات رادعة ضد التضليل والتزييف

ينص القانون على غرامات مالية تصل إلى 200 ألف جنيه لمن يروّج معلومات كاذبة عن المرشحين أو العملية الانتخابية، تغليظًا للمسؤولية وحماية لصحة الرأي العام. كما تتضمن العقوبات:

سجن حتى 5 سنوات لمن يمنع مسؤولاً انتخابيًا من أداء مهامه بالتهديد أو العنف.

غرامات من 20 ألف حتى 200 ألف جنيه لمروّجي الإشاعات أو الأخبار الزائفة حول الانتخابات.

السجن وغرامة تصل لمليون جنيه لتمويل الحملات الانتخابية بشكل مخالف للقانون.

عقوبات بالسجن والغرامة حال المشاركة في الانتخاب باسم شخص آخر أو التكرار في التصويت.

منع الغياب غير المبرر بحكم قانوني

ينص القانون أيضًا (المادة 56) على غرامة مالية تصل لـ 500 جنيه على الناخبين الموجودين بقاعدة بيانات الناخبين الذين لم يزالوا صوتهم دون عذر قانوني—كخطوة إضافية لتعزيز التزام المواطنين بحقوقهم وواجباتهم الانتخابية.

رقابة قانونية فعّالة ومحاكم أسرع

تُنسب للهيئة الوطنية للانتخابات ولجانها صلاحيات الضبط القضائي، إلى جانب تكليف دوائر قضائية مستعجلة للنظر الفوري في الجرائم الانتخابية وهو أمر ضروري لضمان سرعة الفصل القانوني ومنع الإفلات من العقاب. كما تُستثنى هذه الجرائم من سُقوط الزمن بالتقادم.

جولة الإعادة على الأبواب..

وقد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جولة إعادة انتخاب مجلس الشيوخ داخل البلاد ستُعقد خلال 27 و28 أغسطس 2025، في إطار إتمام الاستحقاق الدستوري لتجديد الغرفة الثانية للسلطة التشريعية، والموكول لها دور استشاري مهم على مستوى التشريع الوطني.

اختصاصات مجلس الشيوخ وفقًا للدستور

وفيما يتعلق باختصاصات مجلس الشيوخ وفقًا للدستور، يختص بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعى والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديموقراطى، وتوسيع مجالاته.

يؤخذ رأى مجلس الشيوخ في الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة.

وكان المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أنه وفقاً للجدول الزمنى لانتخابات مجلس الشيوخ - الفصل التشريعي الثاني 2025- 2023- تجرى غداً الإثنين الموافق الخامس والعشرين من أغسطس 2025 انتخابات جولة الإعادة خارج مصر على مدار يومين عن دوائر محافظات الغربية، والإسماعيلية، وبنى سويف، والاقصر والوادي الجديد. 

وأضاف، أن ذلك في 136 مقراً انتخابياً في 117  دولة حول العالم تحت إشراف السفراء والدبلوماسيين المصريين بهذه الدول، على أن يبدأ التصويت في تمام العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة - التاسعة صباح يوم الاثنين حسب التوقيت المحلى لدولة نيوزيلندا، وهى أول سفارة يباشر بها الاقتراع بجولة الاعادة. 

ومن المقرر أن تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات مؤتمراً صحفياً في تمام السابعة مساء يومي الاثنين والثلاثاء لإطلاع الرأي العام على مجريات العملية Election Aut الانتخابية خارج البلاد يومي التصويت.

انتخابات مجلس الشيوخ مكافحة التضليل الإعلامي التضليل والتزييف رقابة قانونية جولة الإعادة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بهاء الخطيب

بعد وفاته| معلومات عن الفنان بهاء الخطيب.. وحسام داغر يكشف اللحظات الأخيرة في حياته

الطالبة عائشة

القصة الكاملة لأزمة الطالبة عائشة بعد التلاعب برغباتها.. وزير التعليم العالي ينقذ حلمها في دخول كلية الطب

دواجن

هبوط كبير في أسعار الدواجن بالأسواق.. وهذا ثمن البيض الآن

أسعار الذهب

رسميا .. سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم الأحد

الفنانة شيرين عبد الوهاب

بعد استغاثة محاميها.. طارق الشناوي يكشف مفاجأة عن أزمة شيرين الجديدة

والد الطالبة عائشة

مينفعش أضرها.. والد الطالبة عائشة يتنازل عن البلاغ المقدم ضد زميلة ابنته

شاكر محظور

مواجهة جديدة للبلوجر شاكر محظور فى النيابة

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر

ترشيحاتنا

خلال الجلسة

وزير داخلية إيطاليا يتباهى بطرد 200 لاجئ.. ومسؤولة تحذر أوروبا من "كارثة ديموغرافية"

أرشيفية

إحباط محاولة تهريب ذخائر مخبأة داخل براميل من سوريا إلى لبنان.. صور

أرشيفية

فوق الأرض وتحتها.. جيش الاحتلال يكشف ملامح خطته للهجوم على غزة

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟

نزعت جزءًا من الفستان.. هيفاء وهبي تثير الجدل بحفلها فى لبنان

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

مايان السيد تخطف الأنظار فى الساحل الشمالى | شاهد

مايان السيد
مايان السيد
مايان السيد

إلهام شاهين وليلى علوي رفقة العوضي ورامز جلال

الهام شاهين و ليلى علوى
الهام شاهين و ليلى علوى
الهام شاهين و ليلى علوى

فيديو

شيرين وحسام حبيب

رجعوا و لا لسه.. حسام حبيب يكشف ويفضح..وشقيق شيرين يصعد برسائل غامضة

وزير الدفاع يلتقى بعدد من مقاتلى المنطقة الغربية العسكرية

وزير الدفاع: الحفاظ على الاستعداد القتالي هو الضمان الحقيقي لأمن واستقرار الوطن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن التحكم في الذكاء الاصطناعي؟

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

المزيد