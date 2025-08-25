عزيز مرقة وجوزيف عطية في ديو لولاكى

لأول مرة فى تعاون فنى بين النجم الأردنى عزيز مرقة، والنجم اللبنانى جوزيف عطية، تم إطلاق ديو مشترك بعنوان "لولاكي"، الذى من المتوقع أن يشكل مفاجأة موسيقية، وحدثا فنيا مميزا، لجمهورهما في العالم العربي.

كان قد شوق النجمان الجمهور عبر صفحاتهما الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعيّ عن البوستر الرّسمي للأغنية، مؤكدين أن طرح الفيديو كليب سيكون في الخامس والعشرين من أغسطس 2025، وسط تفاعل كبير من المتابعين الذين عبروا عن حماسهم لهذا اللقاء الفنى الجديد.

أغنية "لولاكى" من بين أغنيات ألبوم عزيز الجديد "كون كويس"، وهى الأن على اليوتيوب، وجميع المنصات الموسيقية، ومحطات الراديو الأغنية من كلمات محمد شافعى وعزيز مرقة، ومن ألحان عزيز مرقة، وتوزيع موسيقى، منير ماهر، ومن إخراج المبدع بيشوى يسى، الأغنية هى نتاج تعاون مبدع بين عزيز وجوزيف، جمع بينهما المنتج محمد جابر وشركة Gamma Music.

عزيز مرقة

صرح عزيز مرقة بعد هذا اللقاء:" أنا سعيد بهذا التعاون وأشاد بـ جوزيف وقال: ما أحلاه وما أجمله، صوت رائع ومتعاون كتير، وسجلنا الديو فى لبنان ولم يستغرق سوى ساعة، وبعد التسجيل ذهبنا إلى أحد المطاعم وتناولنا العشاء سويا، ثم حضر إلى القاهرة وتم تصوير الديو فى مدينة الإنتاج الإعلامى".

جوزيف عطية

كما صرح جوزيف بقوله: عزيز لديه موسيقى مختلفة، وتشبهه، وله جمهوره الخاص فى الوطن العربى واستطاع بهذا النوع الموسيقى أن يخلق حالة خاصة به، وعملنا ديو جميل وخرجت به من طبيعتى الموسيقية إلى تقديم شئ مختلف، وأتوقع أنه سينال إعجاب الجمهور..

كلمات أغنية لولاكي

تقول كلمات أغنية "لولاكى":..

القلب اتلم ماعرفش ازاي حصل

لقي حد اهتم ولملم اللي اتكسر

غير لي حالي واه سهرت الليالي

ده انتي معاكي حبيت حتى الألم

ياللي لولاكيي ماكنت حبك

ولولا كل هذا الأسى كان عمري ما غنيت

ياللي لولاكيي ما سهرت الليالي

يا عمري غالي

لولاكي ما حبيت ملاكي

لولاكي

لولاكي

لولاكي ما حبيت ملاكي

لولاكي

لولاكي

لولاكي ما حبيت ملاكي

ياللي لولاكي ما كان عدى الأسى

وما دام معاكي كل الباقي ناسي

ولولا إني لقيتك كنت لقيتني ازاي

وازاي أصعب أيامي معاكي برضه كويسة

ياللي لولاكي ماكنت حبيت

ولولا كل ها الأسى كان عمري ما غنيت

ياللي لولاكي ما سهرت الليالي

يا عمري غالي لولاكي ما حبيت

لولاكي

لولاكي

لولاكي ما حبيت ملاكي

لولاكي

لولاكي

لولاكي ما حبيت ملاكي

