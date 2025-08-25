قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شبهة جنائية.. العثور على جثة فتاة في عزبة نايف ببني سويف
تواصل عملية تصويت المصريين بالخارج في انتخابات الإعادة بالشيوخ
خطوة إيجابية.. نقيب الصحفيين يرحب بمبادرة الفريق كامل الوزير بشأن جريدة فيتو
بديل بطاقة التموين.. خطوات استخراج الكارت الموحد 2025
وزارة الشباب والرياضة وصندوق مكافحة الإدمان يطلقان أندية الوقاية في 10 محافظات
تشكيل غزل المحلة في مواجهة الأهلي بالدوري
بعد العفو الرئاسي.. علي حسين مهدي يكشف خطة الجماعة الإرهابية لتشويه الدولة المصرية
مجلس الوزراء: تعزيز استدامة إمدادات المنتجات البترولية للقطاعات التنموية
الصحة العالمية: استشهاد 20 شخصا في غارتين على مستشفى ناصر بغزة
وزيرا خارجية مصر والكويت يؤكدان تعزيز الشراكة والتنسيق العربي لمواجهة التحديات الإقليمية
أخطاء شائعة على موقع التنسيق تجنبها عند التسجيل بالمرحلة الثالثة 2025
أرقام مرعبة.. ماذا قدم محمد صلاح أمام نيوكاسل قبل مواجهة الليلة؟
أخبار البلد

خطوة إيجابية.. نقيب الصحفيين يرحب بمبادرة الفريق كامل الوزير بشأن جريدة فيتو

كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

قال خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن النقابة تلقت بكل تقدير واحترام، مبادرة الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بعدم  المضي في إجراءات التقدم ببلاغ إلى النيابة العامة، وسحب شكواه للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد صحيفة "فيتو" بعد نشرها ملفاً صحفياً بعنوان: "جمهورية المستشارين.. حكومة في الظل تكلف الملايين وتساؤلات حول جدوى مهامهم".

وأشاد خالد البلشي نقيب الصحفيين بهذه المبادرة المحمودة والمشكورة، واعتبرها خطوة إيجابية بناءة نحو تعزيز دور وحرية الصحافة وحق التعبير.

وأنضح أن نقابة الصحفيين تعدها بمثابة رسالة واضحة تؤكد على أهمية الحوار المهني البناء بين الصحافة والحكومة، واعتماد “حق الرد”، بدلا من اللجوء إلى “ملاحقة الصحافة والصحفيين قضائيا” أو “الشكوى للجهات المختلفة”.

وأشار إلى أن مبادرة الفريق كامل الوزير، تؤسس لنهج جديد من التفاهم المتبادل، وتؤكد أن العلاقة بين الحكومة ومؤسساتها المختلفة من جهة، وبين الصحافة والمؤسسات الصحفية والصحفيين، يجب أن تقوم على أساس من الثقة والاحترام المتبادل وليس المواجهة؛ تعزيزا لحرية الرأي والتعبير، وبما يخدم المصلحة العامة ويصب في مصلحة الوطن والمواطن.

وتأمل النقابة، أن يفتح هذا الموقف من الفريق كامل الوزير، آفاقا جديدة من التعاون المثمر بين الصحافة والحكومة ومؤسساتها، وأن يصبح نموذجا يحتذى في التعامل مع النقد البناء، قائم على الفهم العميق لأهمية دور الصحافة في المجتمع، وحق الصحفيين في نشر المعلومات المتاحة، في إطار من المهنية والموضوعية، في ظل غياب آليات واضحة لتداول المعلومات.

الصحفيين وزير الصناعة والنقل النيابة العامة فيتو

