مجدي صبحي يوجه رسالة مؤثرة لشقيقه الفنان الكبير محمد صبحي

حرص الفنان مجدي صبحي على توجيه رسالة مؤثرة لشقيقه الفنان محمد صبحي، عبّر خلالها عن فخره وتقديره الكبير له ولرحلته الفنية الطويلة.



ونشر مجدي صورة تجمعه بشقيقه عبر حسابه الشخصي على موقع "فيس بوك"، وعلق قائلًا: "الصامد.. بمفرده بمسرح في الصحراء.. الصامد بمفرده.. الوحيد مسرح قطاع خاص المتفرد في مصر.. الصامد بمفرده المكافح لحبه للفن منذ صغره بإخلاص".



وأضاف: "الصامد الذي صبر على الصبر حتى عجز الصبر عن صبره.. الصامد ربنا يعطيك الصحة والعمر وتعطي للفن أكثر وأكثر.. الصامد.. الفنان الكبير القدير وأخي وأستاذي.. الأستاذ محمد صبحي".



وفي سياق آخر أخمدت قوات الحماية المجنية بالجيزة حريق محدود نشب في مدينة سمبل المملوكة للفنان محمد صبحي على طريق مصر اسكندرية الصحراوي.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بانبعاث أدخنة من غرفة في مسرح محمد صبحي بمدينة سمبل على طريق مصر اسكندرية الصحراوي، دفعت على الفور غرفة إطفاء أبو رواش بالقوات اللازمة مدعومة بسيارات الإطفاء والإسعاف وتبين من الفحص انبعاث أدخنة من غرفة المحولات الكهربائية بعد حدوث ماس كهربائي بها.