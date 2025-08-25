نقيب الصحفيين: ما فعله الفريق كامل الوزير تجاه جريدة فيتو مثال للتعاون الفعال

أشاد خالد البلشي نقيب الصحفيين، مبادرة الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بعدم المضي في إجراءات التقدم ببلاغ إلى النيابة العامة، وسحب شكواه للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد صحيفة "فيتو" بعد نشرها ملفاً صحفياً بعنوان: "جمهورية المستشارين.. حكومة في الظل تكلف الملايين وتساؤلات حول جدوى مهامهم".



وقال خالد البلشي في مداخلة هاتفية على قناة " الحدث اليوم"، :" نحتاج إلى تواجد تفاعل بين الحكومة والصحافة تجاه الموضوعات التي تتناولها الصحافة ".



وتابع خالد البلشي :" ما فعله الفريق كامل الوزير تجاه جريدة فيتو مثال للتعاون والسير بالصحافة المصرية للأمام".

وأكمل خالد البلشي:" حدث تواصل بين الفريق كامل الوزير وإدارة فيتو وأكد أنه لن يتم المضي في مسار البلاغات والشكاوى ضد فيتو ".



وفي وقت سابق، قال خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن النقابة تلقت بكل تقدير واحترام، مبادرة الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بعدم المضي في إجراءات التقدم ببلاغ إلى النيابة العامة، وسحب شكواه للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد صحيفة "فيتو" بعد نشرها ملفاً صحفياً بعنوان: "جمهورية المستشارين.. حكومة في الظل تكلف الملايين وتساؤلات حول جدوى مهامهم".

وأشاد خالد البلشي نقيب الصحفيين بهذه المبادرة المحمودة والمشكورة، واعتبرها خطوة إيجابية بناءة نحو تعزيز دور وحرية الصحافة وحق التعبير.

وأنضح أن نقابة الصحفيين تعدها بمثابة رسالة واضحة تؤكد على أهمية الحوار المهني البناء بين الصحافة والحكومة، واعتماد “حق الرد”، بدلا من اللجوء إلى “ملاحقة الصحافة والصحفيين قضائيا” أو “الشكوى للجهات المختلفة”.