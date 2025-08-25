قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ماتتجوزوش التانية.. وفاة أطفال المنيا وأبيهم على يد مرات الأب| ودراسة: يتكرر بنسبة 40%
بسبب سوء حالة البحر| محافظة الإسكندرية: غلق جميع الشواطئ غدا الثلاثاء
بيزور التحريات.. حسام حبيب يتهم شقيق شيرين بتشويه الحقائق: لن أتنازل عن حقي
من داخل مستشفى جامعة قناة السويس.. تفاصيل حادث الحريق| شاهد
حمد لله على سلامتك.. نجل شقيقة أنغام يشارك صورا بعد عودتها لمصر
تحرك جديد.. سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الثلاثاء 26 أغسطس 2025
أنشيلوتي يستبعد رباعي ريال مدريد من قائمة البرازيل لمواجهتي تشيلي وبوليفيا
دعاء النوم يغفر ذنوب بعدد حبات الرمل.. 12 كلمة تخلصك من سبب المصائب
الزمالك يفتقد 8 لاعبين في مواجهة فاركو بالدوري المصري
لاجون مغلق.. رئيس مدينة مطروح: لدينا شواطئ آمنة
الصحة توضح حقيقة وقوع حادث مروري عنيف على طريق الإسكندرية الصحراوي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

الصادرات المصرية تقفز 22% في النصف الأول من 2025.. إنجاز اقتصادي يعزز مكانة مصر عالميًا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد العيسوي

شهد الاقتصاد المصري خلال النصف الأول من عام 2025 إنجازًا استثنائيًا أعاد رسم ملامح المشهد الاقتصادي، حيث قفزت الصادرات بنسبة 22% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، لتسجل 24.5 مليار دولار.
هذا الرقم ليس مجرد حصيلة تجارية، بل هو مؤشر حقيقي على صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على المنافسة في الأسواق العالمية، مدعومًا بإصلاحات هيكلية، ودعم حكومي، ورؤية استراتيجية تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.

قفزة في الأرقام تعكس تعافي الاقتصاد

تُظهر بيانات وزارة التجارة والصناعة أن النمو اللافت في الصادرات جاء نتيجة مجموعة من العوامل المتداخلة، أبرزها السياسات الحكومية لتطوير البنية التحتية، وتوفير بيئة تشريعية محفزة، بالإضافة إلى التوسع في الصناعات التصديرية.
ويرى خبراء الاقتصاد أن هذه القفزة تعكس بداية مرحلة جديدة، يكون فيها الاقتصاد المصري أكثر قدرة على مواجهة التحديات العالمية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتحقيق الاستقرار المالي.

تأثير مباشر على حياة المواطنين

لم تعد هذه النجاحات مجرد أرقام في دفاتر الاقتصاد، بل انعكست بشكل ملموس على حياة المواطن المصري، حيث أسهمت زيادة الصادرات في:

توفير السلع الأساسية بأسعار أكثر استقرارًا.

تحسين برامج الحماية الاجتماعية نتيجة توافر موارد إضافية.

ضبط الأسعار وتقليل الاعتماد على الاستيراد المكلف.

زيادة فرص العمل وتحسين مستويات الأجور في القطاعات الإنتاجية.

جذب الاستثمارات الأجنبية بما يخلق فرصًا جديدة للنمو.

الصناعات الكيماوية والبترولية في الصدارة

تصدرت الصناعات الكيماوية والبترولية قائمة القطاعات المساهمة في ارتفاع الصادرات، إذ شكلت المحرك الأساسي لهذه الطفرة.
ويرجع ذلك إلى تطوير خطوط الإنتاج وتحسين جودة المنتجات بما يتماشى مع المواصفات العالمية، مما فتح أبوابًا لأسواق جديدة في إفريقيا وآسيا وأوروبا.
ويشير خبراء الصناعة إلى أن مصر استفادت من كون هذه القطاعات الأسرع نموًا عالميًا، حيث ساهم رفع كفاءة الإنتاج وتبني التكنولوجيا الحديثة في تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.

إصلاحات هيكلية تمهد الطريق

النمو الكبير في الصادرات لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتيجة سلسلة من الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الدولة خلال السنوات الأخيرة، ومن أبرزها:

تعديل القوانين بما يشجع على زيادة الصادرات ويزيل العوائق البيروقراطية.

تطوير برامج دعم الصادرات مثل برنامج "رد أعباء التصدير"، الذي ساعد المصدرين على خفض التكاليف.

تسوية المتأخرات المالية للمصدرين لتوفير السيولة اللازمة وتعزيز الإنتاج.

دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ذات التوجه التصديري، بما أسهم في خلق فرص عمل جديدة وزيادة الإنتاجية.

هذه الإصلاحات انعكست بشكل مباشر على ميزان المدفوعات، حيث دعمت استقرار العملة المحلية، وساعدت الدولة على توفير السلع الأساسية، ورفعت القدرة الشرائية للمواطنين.

استراتيجية الحكومة.. رؤية حتى 2027

تسير الحكومة المصرية وفق استراتيجية واضحة تهدف إلى توطين الصناعة وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية.
وتركز المرحلة الأولى من هذه الاستراتيجية، الممتدة حتى 2027، على:

زيادة الإنتاج المحلي لخفض الواردات.

تحسين جودة المنتجات لمواكبة المعايير العالمية.

دعم سلاسل الإمداد وتطوير البنية التحتية اللوجستية.

استهداف أسواق جديدة، خاصة في إفريقيا وآسيا، لتوسيع قاعدة التصدير.

رؤية الخبراء: من الأرقام إلى الاستدامة

يؤكد الدكتور هاني الشامي، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، أن هذه النتائج الإيجابية ليست مجرد أرقام، بل تعكس مسارًا استراتيجيًا جديدًا يعزز صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على المنافسة عالميًا.

إصلاحات هيكلية تثمر نتائج ملموسة

يرى الشامي أن التنويع في قاعدة الإنتاج المحلي كان من أبرز العوامل وراء هذا النمو، حيث لم يعد الاقتصاد يعتمد على قطاع أو منتج بعينه، بل توسع في مجالات متعددة أسهمت في تعزيز تنافسية المنتجات المصرية. كما لعبت الاتفاقيات التجارية وتبسيط الإجراءات الجمركية دورًا محوريًا في فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية.

دعم حكومي وبيئة استثمارية محفزة

يشير الخبير الاقتصادي إلى أن الدولة أولت اهتمامًا كبيرًا بالقطاع التصديري من خلال تقديم حوافز للمستثمرين، ودعم المصدرين، وإنشاء مناطق لوجستية حديثة ساعدت في رفع كفاءة سلاسل الإمداد وتقليل تكاليف الشحن. هذه السياسات خلقت بيئة تنافسية جعلت من الصادرات المصرية لاعبًا فاعلًا في الأسواق الإقليمية والدولية.

التركيز على الصناعات ذات القيمة المضافة

مع ذلك، يوضح الشامي أن الحفاظ على هذا الزخم يتطلب التوسع في الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، مثل الصناعات التكنولوجية والهندسية والدوائية. ويرى أن دعم الابتكار وتطوير التدريب الفني للعمالة سيكونان حجر الزاوية في تعزيز استدامة هذه الطفرة التصديرية.

تحديات عالمية تتطلب خططًا مرنة

ورغم هذه النجاحات، يحذر الشامي من أن التحديات العالمية مثل تقلبات أسعار الطاقة وارتفاع تكاليف الشحن قد تلقي بظلالها على وتيرة النمو. لذلك، شدد على ضرورة تبني خطط اقتصادية مرنة قادرة على التعامل مع المتغيرات العالمية، مع مواصلة تطوير البنية التحتية اللوجستية وتوسيع الاستثمارات في هذا المجال.

نحو 50 مليار دولار بنهاية 2025

اختتم الشامي تصريحاته بالتأكيد على أن الوصول إلى 50 مليار دولار صادرات بنهاية العام ليس بعيد المنال، إذا استمرت الدولة في مسارها الإصلاحي وواصلت دعم القطاعات الإنتاجية والتوسع في الأسواق الخارجية. ويرى أن هذا الهدف، إذا تحقق، لن يكون مجرد إنجاز رقمي، بل تحولًا استراتيجيًا يعزز من مكانة الاقتصاد المصري إقليميًا ويجعله أكثر قدرة على مواجهة الأزمات العالمية.


تؤكد قفزة الصادرات المصرية في النصف الأول من عام 2025 أن الاقتصاد الوطني يسير على مسار تصاعدي مدروس.
الإصلاحات التي طُبقت خلال السنوات الماضية بدأت تعطي ثمارها، والنتائج الحالية ليست سوى خطوة أولى في رحلة طويلة نحو بناء اقتصاد أكثر قوة واستدامة.
وإذا ما واصلت مصر نهجها الحالي، فإنها تقف بالفعل على أعتاب مرحلة جديدة من النمو تعيد رسم مكانتها على خريطة الاقتصاد العالمي.

الاقتصاد الإنتاج دولار الأسعار مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طليقته حصلت على حكم بحبسه 10 سنوات.. سبب وفاة الإعلامي عاطف كامل (قصة كاملة)

طليقته حصلت على حكم بحبسه 10 سنوات.. القصة الكاملة لوفاة الإعلامي عاطف كامل

تنسيق الجامعات 2025

60.4 %للحقوق 51.9%للتربية.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة قبل انطلاقها غدا

منشور الوزارة

الصحة توضح حقيقة وقوع حادث مروري عنيف على طريق الإسكندرية الصحراوي

أرشيفية

انفراجة في أزمة تكليف دفعة أسنان 2023.. ماذا قررت وزارة الصحة؟

بعد إلغاء الاشتراطات.. خطوات الحصول على رخصة بناء وعدد الأدوار المسموح بها

بعد إلغاء الاشتراطات.. خطوات الحصول على رخصة بناء وعدد الأدوار المسموح بها

خطيب هدير عبد الرازق .. الداخلية تكشف مفاجآت مثيرة في القبض علي أوتاكا

خطيب هدير عبد الرازق.. الداخلية تكشف مفاجآت مثيرة في القبض على أوتاكا

وفاة الإعلامي عاطف كامل

وفاة الإعلامي الشهير عاطف كامل

المتهمة بقـ تل زوجها وأبنائه الـ 6: وضعت المبيد الحشري في الخبز كيدًا في الزوجة الأولي ولم أقصد قتـ لهم

المتهمة بقـ.تل زوجها وأبنائه الـ 6 بالمنيا: وضعت المبيد الحشري في الخبز كيدًا في ضرتي

ترشيحاتنا

هل يحق للرجل منع زوجته من صيام الفرض

الأزهر للفتوى: إذا منع الرجل زوجته من صيام الفريضة يتحمل الوزر

الطلاق

رفعت قضية طلاق على زوجى وعايشة معاه؟.. أمين الفتوى يجيب

حكم شراء سيارة بنظام التمويل البنكي

ما حكم شراء سيارة بنظام التمويل البنكي؟.. أمين الإفتاء يجيب

بالصور

ماتتجوزوش التانية.. وفاة أطفال المنيا وأبيهم على يد مرات الأب| ودراسة: يتكرر بنسبة 40%

اطفال المنيا ووالدهم
اطفال المنيا ووالدهم
اطفال المنيا ووالدهم

حمد لله على سلامتك.. نجل شقيقة أنغام يشارك صورا بعد عودتها لمصر

أنغام
أنغام
أنغام

نشرة المرأة والمنوعات: يوقف أجهزة الجسم نهائيا.. الكلورفينابير| ما السم الذي استخدمته المتهمة في واقعة الأطفال الـ6 ووالدهم؟ طبيب جامعي يوضح حقيقته بالأرقام.. سبب وفاة الإعلامي عاطف كامل

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

مأساة المنيا.. الكلورفينابير في الخبز المنزلي | كيف تعرف أن طعامك مسموم؟

بعد واقعة المنيا: خبز مسمم بمبيد الكلورفينابير.. كيف تميّز الخبز المنزلى القاتل؟
بعد واقعة المنيا: خبز مسمم بمبيد الكلورفينابير.. كيف تميّز الخبز المنزلى القاتل؟
بعد واقعة المنيا: خبز مسمم بمبيد الكلورفينابير.. كيف تميّز الخبز المنزلى القاتل؟

فيديو

حقيقة وظيفة سما المصري

ياسمين الخطيب ترد بشكل غير متوقع على عرض شغل سما المصري بـ50 ألف جنيه

جلسة تصوير عروسين داخل مسجد

قلبوا الدنيا.. جلسة تصوير عروسين داخل مسجد تثير الجدل والإفتاء تعلق

أحمد عبدالقادر

صدمة لجماهير المارد الأحمر.. الأهلي يفاجئ أحمد عبد القادر بقرار جديد بعد مكالمة رسمية

المتهمين

القبض على عاطل وعامل تشاجرا بسلاح ابيض بكفر الشيخ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: الموت شغفاً

أحمد بسيوني

أحمد بسيوني يكتب: عزيزي المواطن.. ماذا تريد من أعضاء البرلمان؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انهيار أسطورة أورشليم المفقودة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

المزيد