قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سمعت صوتها.. محمود سعد يعلن عودة أنغام لأرض الوطن
مصر تدين استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمجمع ناصر الطبي في خان يونس
افتتاح مونوريل شرق النيل نوفمبر المقبل .. والقطار السريع في يونيو 2026 | تفاصيل
آي صاغة: الذهب يتراجع من أعلى مستوى في أسبوعين مع صعود الدولار
مشوار حافل من المهنية الأخلاقية.. الوطنية للإعلام تنعي الإعلامي عاطف كامل
والدة أطفال دلجا أمام النيابة: لم أتناول طعام أو شراب من يد المتهمة طوال 5 أشهر
مفتي الجمهورية: الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يقف حجر عثرة أمام أي سلام عادل.. صور
من 22 سنة.. أحمد موسى يفجر مفاجآت عن أرض الزمالك المسحوبة
أحمد موسي: الإخوان تقف مع إسرائيل ضد القضية الفلسطينية
محدش بلغني راجعة مصر إمتى.. والد أنغام لـ صدى البلد: بنتي بخير | خاص
حضور حاشد.. جامع الفتوح بالهند يشهد أكبر تجمع لإحياء ذكرى المولد النبوي
الكلورفينابير.. المبيد القاتل يبدأ بألم في المعدة وينتهي بفشل كبد وكلى.. آخر تطورات التحقيق في مقـ.تل 6 أطفال ووالدهم بالمنيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أول آيفون قابل للطي قد يصل العام المقبل بأربع كاميرات ومودم من تطوير أبل

آيفون
آيفون
احمد الشريف

في خطوة يترقبها بشغف عشاق التكنولوجيا والمحللون على حد سواء، تتزايد المؤشرات من مصادر صحفية موثوقة أن شركة آبل تستعد لدخول سوق الهواتف الذكية القابلة للطي، مع توقعات بإطلاق أول آيفون قابل للطي خلال العام المقبل. التسريبات لا تتوقف عند حدود التصميم المبتكر، بل تمتد لتشمل مواصفات ثورية قد تضع معاييراً جديدة في هذه الفئة من الأجهزة، أبرزها نظام كاميرات رباعي متطور ومودم من تصميم وتطوير آبل بالكامل.

موعد الإطلاق المتوقع

تتفق العديد من التقارير الصادرة عن منابر إعلامية تقنية بارزة ومحللين متخصصين في شؤون آبل، على أن الشركة العملاقة قد تكشف عن جهازها القابل للطي في أواخر عام 2025 أو خلال عام 2026. 

وتستند هذه التوقعات إلى معلومات من سلاسل التوريد الخاصة بالشركة، والتي تفيد بأن آبل قد دخلت مراحل متقدمة من اختبار النماذج الأولية. ويشير محللون في جي بي مورغان، حسب ما ورد في تقارير، إلى أن الإطلاق قد يتم في خريف عام 2026 كجزء من سلسلة "آيفون 18".

مواصفات ثورية في الأفق

خلافاً لمجرد تقديم شاشة قابلة للطي، يبدو أن آبل تهدف إلى تقديم حزمة متكاملة من التقنيات المتقدمة التي تميز جهازها عن المنافسين، وتتركز التسريبات حول ثلاث نقاط رئيسية:

1. نظام كاميرات رباعي: في سعيها للحفاظ على ريادتها في مجال التصوير بالهواتف الذكية، تشير مصادر مثل "9to5Mac" إلى أن الآيفون القابل للطي سيأتي مزوداً بأربع كاميرات. 

ويتوقع أن تتوزع هذه الكاميرات لتشمل كاميرا على الشاشة الخارجية، وأخرى في الشاشة الداخلية، بالإضافة إلى نظام كاميرا خلفي مزدوج. 

سيسمح هذا التوزيع بالتقاط صور سيلفي عالية الجودة في كل من الوضعين المطوي والمفتوح، مع الحفاظ على الأداء الفائق للكاميرات الخلفية في التصوير الفوتوغرافي والفيديو.

2. مودم من تصميم آبل: من أبرز الميزات المنتظرة هو تزويد الجهاز بأول مودم 5G من تصميم وتطوير آبل. تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية في إطار سعي الشركة لتقليل اعتمادها على الموردين الخارجيين، وعلى رأسهم شركة كوالكوم.

 ومن شأن امتلاك آبل لتقنية المودم الخاصة بها أن يمنحها تحكماً أكبر في أداء الاتصال وكفاءة استهلاك الطاقة، بالإضافة إلى تكامل أعمق مع باقي مكونات الجهاز وبرمجياته. وتشير التقارير إلى أن هذا المودم قد يظهر أولاً في فئات أقل من الآيفون قبل أن يتم اعتماده في النسخة القابلة للطي.

3. تصميم وميزات إضافية: تتجه التوقعات نحو تبني آبل لتصميم "كتابي" يفتح ليكشف عن شاشة داخلية كبيرة تقارب حجم شاشة الآيباد ميني، مع شاشة خارجية أصغر للاستخدامات السريعة. 

كما تلمح بعض التسريبات إلى عودة تقنية "تاتش آي دي" (Touch ID) مدمجة في زر التشغيل، وذلك كبديل لتقنية "فيس آي دي" (Face ID) بهدف الحفاظ على نحافة الجهاز وتقليل حجم النتوء في الشاشة الداخلية.

التحديات والسعر المتوقع

على الرغم من التوقعات الواعدة، تواجه آبل تحديات كبيرة، أبرزها ضمان متانة الشاشة وآلية الطي لتجنب المشاكل التي ظهرت في الأجيال الأولى من هواتف الشركات المنافسة.

 كما أن تكلفة هذه التقنيات المتقدمة ستنعكس على السعر النهائي للجهاز، حيث تشير التقديرات الأولية إلى أنه سيتراوح بين 1800 و 2500 دولار أمريكي، مما يجعله أحد أغلى هواتف الآيفون على الإطلاق.

آيفون أبل شركة آبل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

تنسيق المرحلة الثالثة.. الكليات المتاحة لـ علمي وأدبي

تنسيق الجامعات 2025

60.4 %للحقوق 51.9%للتربية.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة قبل انطلاقها غدا

أرشيفية

انفراجة في أزمة تكليف دفعة أسنان 2023.. ماذا قررت وزارة الصحة؟

صور الأقمار الصناعية

بعد امتلائه بـ64 مليار متر مكعب.. خبير: فتح إثيوبيا بوابات سد النهضة خطوة "متأخرة"

خطيب هدير عبد الرازق .. الداخلية تكشف مفاجآت مثيرة في القبض علي أوتاكا

خطيب هدير عبد الرازق .. الداخلية تكشف مفاجآت مثيرة في القبض على أوتاكا

اجازات رسمية 2025

إجازة المولد النبوي.. كم عطلة رسمية باقية في 2025؟

بعد إلغاء الاشتراطات.. خطوات الحصول على رخصة بناء وعدد الأدوار المسموح بها

بعد إلغاء الاشتراطات.. خطوات الحصول على رخصة بناء وعدد الأدوار المسموح بها

طليقته حصلت على حكم بحبسه 10 سنوات.. سبب وفاة الإعلامي عاطف كامل (قصة كاملة)

طليقته حصلت على حكم بحبسه 10 سنوات.. القصة الكاملة لوفاة الإعلامي عاطف كامل

ترشيحاتنا

الهام شاهين

بفستان قصير .. إلهام شاهين تخطف الأنظار على شاطئ الساحل الشمالي

جمال شعبان

بيوقف القلب فجأة .. جمال شعبان يوجه نصائح للحماية من مرض الشريان التاجي

الناموس

بدون رش.. نباتات طبيعية تخلصك من الناموس في الصيف

بالصور

صاحب لو بطلنا نحلم نموت.. سبب وفاة الإعلامي عاطف كامل

عاطف كامل
عاطف كامل
عاطف كامل

الكلورفينابير.. المبيد القاتل يبدأ بألم في المعدة وينتهي بفشل كبد وكلى.. آخر تطورات التحقيق في مقـ.تل 6 أطفال ووالدهم بالمنيا

"الكلورفينابير" المبيد القاتل يبدأ بألم في المعدة وينتهي بفشل كبد وكلى آخر تطورات التحقيق في مقتل 6 أطفال ووالدهم في المنيا
"الكلورفينابير" المبيد القاتل يبدأ بألم في المعدة وينتهي بفشل كبد وكلى آخر تطورات التحقيق في مقتل 6 أطفال ووالدهم في المنيا
"الكلورفينابير" المبيد القاتل يبدأ بألم في المعدة وينتهي بفشل كبد وكلى آخر تطورات التحقيق في مقتل 6 أطفال ووالدهم في المنيا

طعمه وشكله حلو.. اعرف تأثير البلح البرحي على الجسم

البلح البرحي
البلح البرحي
البلح البرحي

4 فواكه لتنقية الدم من السموم وحماية الجسم

4 فواكة لتنقية الدم من السموم وحماية الجسم
4 فواكة لتنقية الدم من السموم وحماية الجسم
4 فواكة لتنقية الدم من السموم وحماية الجسم

فيديو

جلسة تصوير عروسين داخل مسجد

قلبوا الدنيا.. جلسة تصوير عروسين داخل مسجد تثير الجدل والإفتاء تعلق

أحمد عبدالقادر

صدمة لجماهير المارد الأحمر.. الأهلي يفاجئ أحمد عبد القادر بقرار جديد بعد مكالمة رسمية

المتهمين

القبض على عاطل وعامل تشاجرا بسلاح ابيض بكفر الشيخ

المتهم

بسبب حفل زفاف.. القبض على طالب والتحفظ على سيارته في السويس.. صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الحبة فيها سم قاتل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: بين أنقاض المرفأ ونزع سلاح "حزب الله".. أين يتجه لبنان؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: السعادة الحقيقية .. كيف نحقق الاستقرار والاتزان في حياتنا؟

المزيد