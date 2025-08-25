والدة أطفال دلجا أمام النيابة: لم أتناول طعام أو شراب من يد المتهمة طوال 5 أشهر

استمعت النيابة الكلية بمجمع محاكم المنيا لأقوال هاجر. م. أ 45 سنة، في واقعة مقتل أطفالها الستة ووالدهم بتسمم غذائي بالخبز على يد زوجة والدهم، لرغبتها في التخلص منهم ووالدتهم، وذلك بعد قيام زوجها برد الزوجة الأولى لعصمته مؤخرًا واعتقادًا منها بأنه سوف ينفصل عنها، وهي الواقعة التي حدثت في 12 يوليو الماضي



وحضرت الأم رغم حالتها الصحية الصعبه ، برفقة شقيقها، من مسقط رأسها بقرية هيليه بمركز ببا في محافظة بني سويف



وقال تم الاطفال أنها رفضت تناول أي أطعمة أو مشروبات من المتهمة منذ حضورها للقرية قبل 5 أشهر، وآخرها عدم تناول الخبز خوفا من قيامها من وضع السحر لها بالخبز للكراهية مع زوجها عقب عودتها منزلها ولم تكن تعلم أن الخبز به سم.



كانت النيابة العامة بمركز ديرمواس جنوب المنيا، بإشراف المحامي العام لنيابات جنوب المنيا ، قد أمرت بحبس "هاجر.م.ا" المتهمة بقتل أطفال دلجا ووالدهم "زوجها" 4 أيام على ذمة التحقيق.

واجرت النيابة العامة تحقيقات موسعة مع المتهمة، وجهت لها خلالها الاتهام بالقتل العمد مع سبق الاصرار والترصد ووضع السم للمجني عليهم والتخلص من حياتهم وهو ما ورد بتقرير الصفة التشريحية للمجني عليهم جميعا.

يشار إلى ان وزارة الداخلية قد أعلنت عن قيام المتهمة بارتكاب الواقعة، من خلال بيان جاء نصه: «أسفرت التحريات عن أن زوجة الأب الثانية وراء ارتكاب الواقعة، حيث قامت بوضع مادة سامة بخبز الطعام الذي تعده لأنجال زوجها في إطار رغبتها في التخلص منهم ووالدتهم، لقيام زوجها برد الزوجة الأولى لعصمته مؤخرًا واعتقادا منها بأنه سوف ينفصل عنها. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية».