على فوزي يعزز تقدم مودرن سبوت أمام بيراميدز
ترامب يكشف موعد النهاية الحاسمة للعدوان على غزة
البرازيل ترفض تعيين سفير جديد لإسرائيل
التعادل السلبي يحسم نتيجة الشوط الأول من لقاء بتروجيت والمقاولون بالدوري
محمد الباز يكشف تفاصيل مخطط الإخوان لاستهداف العلاقات بين الدول العربية.. فيديو
هل الكلورفينابير قاتل صامت؟ دكتور جامعي يوضح بالأرقام حقيقة المبيد المتهم في فاجعة المنيا
إلهام شاهين تكشف حقيقة مطالبتها بتدريس مسيرتها الفنية ضمن مناهج التعليم
الشقق البديلة للإيجار القديم .. الشروط وطرق التقديم
دوري نايل.. مودرن سبورت يتقدم على بيراميدز بهدف في الشوط الأول
بعد رسوب أكثر من 400 طالب.. نقل بعض معلمي مدرسة أجهور الإعدادية بالقليوبية
ريبيرو يكشف سر اختيار الشناوي لمباراة الأهلي وغزل المحلة
3 أيام للحكومة والقطاع الخاص.. موعد إجازة المولد النبوي 2025
أول تعليق من غزل المحلة بعد التعادل مع الأهلي

لقاء الأهلي والمحلة
لقاء الأهلي والمحلة
منار نور

علق الحساب الرسمي لفريق غزل المحلة على تعادل الفريق الأول لكرة القدم مع الأهلي بدون أهداف اليوم على ستاد غزل المحلة

ونشرت الصفحة صورة للمباراة وعليها تعليق الحساب الرسمي لنادي غزل المحلة بعد التعادل مع الأهلي : من أراد المتعة فليذهب للسيرك 👋

وتفاعل العديد من الجماهير مع المنشور بالتعليقات منها الإيجابية والسلبية


تعادل النادي الأهلي بدون أهداف أمام نظيره غزل المحلة، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الإثنين، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري.

وشهدت المباراة هجوما ضاغطا من الأهلي، وفي المقابل بسالة دفاعية من جانب دفاع غزل المحلة.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في مباراته القادمة مع نظيره بيراميدز، يوم السبت الموافق 30 من أغسطس الجاري 2025، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري.

وسيطر النادي الأهلي علي مجريات مباراة المحلة خلال ال 90 دقيقة.

واهدر لاعبي الأهلي علي مدار 90 دقيقة العديد من الفرص الكبيرة وسط بسالة دفاعية لخط ضهر فريق غزل المحلة.

انتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الأهلي وغزل المحلة ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري.

وشهدت المباراة هجوما ضاغطا من الأهلي، وفي المقابل بسالة دفاعية من جانب دفاع غزل المحلة.

وكاد تريزيجيه يحرز الهدف  الأول للنادي الأهلي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول بتسديدة ارتطمت بعارضة حارس المحلة.

