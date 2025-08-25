أول تعليق من غزل المحلة بعد التعادل مع الأهلي

علق الحساب الرسمي لفريق غزل المحلة على تعادل الفريق الأول لكرة القدم مع الأهلي بدون أهداف اليوم على ستاد غزل المحلة

ونشرت الصفحة صورة للمباراة وعليها تعليق الحساب الرسمي لنادي غزل المحلة بعد التعادل مع الأهلي : من أراد المتعة فليذهب للسيرك 👋

وتفاعل العديد من الجماهير مع المنشور بالتعليقات منها الإيجابية والسلبية



تعادل النادي الأهلي بدون أهداف أمام نظيره غزل المحلة، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الإثنين، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري.

وشهدت المباراة هجوما ضاغطا من الأهلي، وفي المقابل بسالة دفاعية من جانب دفاع غزل المحلة.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في مباراته القادمة مع نظيره بيراميدز، يوم السبت الموافق 30 من أغسطس الجاري 2025، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري.

وسيطر النادي الأهلي علي مجريات مباراة المحلة خلال ال 90 دقيقة.

واهدر لاعبي الأهلي علي مدار 90 دقيقة العديد من الفرص الكبيرة وسط بسالة دفاعية لخط ضهر فريق غزل المحلة.

انتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الأهلي وغزل المحلة ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري.

وشهدت المباراة هجوما ضاغطا من الأهلي، وفي المقابل بسالة دفاعية من جانب دفاع غزل المحلة.

وكاد تريزيجيه يحرز الهدف الأول للنادي الأهلي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول بتسديدة ارتطمت بعارضة حارس المحلة.