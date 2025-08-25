قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شاهد.. فيديو استقبال الرئيس السيسي لـ محمد بن زايد في العلمين
ماتتجوزوش التانية.. وفاة أطفال المنيا وأبيهم على يد مرات الأب| ودراسة: يتكرر بنسبة 40%
بسبب سوء حالة البحر| محافظة الإسكندرية: غلق جميع الشواطئ غدا الثلاثاء
بيزور التحريات.. حسام حبيب يتهم شقيق شيرين بتشويه الحقائق: لن أتنازل عن حقي
من داخل مستشفى جامعة قناة السويس.. تفاصيل حادث الحريق| شاهد
حمد لله على سلامتك.. نجل شقيقة أنغام يشارك صورا بعد عودتها لمصر
تحرك جديد.. سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الثلاثاء 26 أغسطس 2025
أنشيلوتي يستبعد رباعي ريال مدريد من قائمة البرازيل لمواجهتي تشيلي وبوليفيا
دعاء النوم يغفر ذنوب بعدد حبات الرمل.. 12 كلمة تخلصك من سبب المصائب
الزمالك يفتقد 8 لاعبين في مواجهة فاركو بالدوري المصري
لاجون مغلق.. رئيس مدينة مطروح: لدينا شواطئ آمنة
توك شو

معلومة تهم الطلاب بشأن تنسيق الجامعات.. تفاصيل

التنسيق
التنسيق
هاني حسين

قال الدكتور جودة غانم، المشرف على مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالي، إن مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا هي مدارس خاصة تضم طلابًا متفوقين جدًا، ولهذا يختلف تنسيق قبولهم كليةً عن تنسيق الثانوية العامة.

وأوضح غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، وتقدمه الإعلاميتان آية عبدالرحمن ومنة فاروق، أن الطلاب يدرسون القسم العلمي فقط، سواء علوم أو رياضيات، والكليات المتاحة لهم من كليات القمة، فطلاب علمي علوم يتاح لهم الالتحاق بكلية الطب، وطب الأسنان، والعلاج الطبيعي، والصيدلة، والطب البيطري، والعلوم، والحاسبات والمعلومات، أما طلاب علمي رياضيات فيمكنهم الالتحاق بكلية الهندسة، والعلوم (رياضيات)، والتخطيط العمراني، والحاسبات والمعلومات.

وأضاف غانم أن جميع الطلاب المتفوقين سيتم توزيعهم على هذه الكليات وفقًا لمجموع كل طالب ورغباته، مؤكدًا أن أصحاب الدرجات الأعلى سيدخلون كليات مثل الطب.

وأشار إلى وجود عدالة في التوزيع وطريقة محددة لحساب أعداد المقبولين بكلية الطب، مع تمتع الطلاب بإعفاء من قواعد التغيير الجغرافي.

التعليم التعليم العالي اخبار التوك شو مصر المتفوقين

طليقته حصلت على حكم بحبسه 10 سنوات.. سبب وفاة الإعلامي عاطف كامل (قصة كاملة)

تنسيق الجامعات 2025

60.4 %للحقوق 51.9%للتربية.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة قبل انطلاقها غدا

منشور الوزارة

الصحة توضح حقيقة وقوع حادث مروري عنيف على طريق الإسكندرية الصحراوي

أرشيفية

انفراجة في أزمة تكليف دفعة أسنان 2023.. ماذا قررت وزارة الصحة؟

بعد إلغاء الاشتراطات.. خطوات الحصول على رخصة بناء وعدد الأدوار المسموح بها

خطيب هدير عبد الرازق .. الداخلية تكشف مفاجآت مثيرة في القبض علي أوتاكا

وفاة الإعلامي عاطف كامل

المتهمة بقـ تل زوجها وأبنائه الـ 6: وضعت المبيد الحشري في الخبز كيدًا في الزوجة الأولي ولم أقصد قتـ لهم

