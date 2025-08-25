معلومة تهم الطلاب بشأن تنسيق الجامعات.. تفاصيل

قال الدكتور جودة غانم، المشرف على مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالي، إن مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا هي مدارس خاصة تضم طلابًا متفوقين جدًا، ولهذا يختلف تنسيق قبولهم كليةً عن تنسيق الثانوية العامة.

وأوضح غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، وتقدمه الإعلاميتان آية عبدالرحمن ومنة فاروق، أن الطلاب يدرسون القسم العلمي فقط، سواء علوم أو رياضيات، والكليات المتاحة لهم من كليات القمة، فطلاب علمي علوم يتاح لهم الالتحاق بكلية الطب، وطب الأسنان، والعلاج الطبيعي، والصيدلة، والطب البيطري، والعلوم، والحاسبات والمعلومات، أما طلاب علمي رياضيات فيمكنهم الالتحاق بكلية الهندسة، والعلوم (رياضيات)، والتخطيط العمراني، والحاسبات والمعلومات.

وأضاف غانم أن جميع الطلاب المتفوقين سيتم توزيعهم على هذه الكليات وفقًا لمجموع كل طالب ورغباته، مؤكدًا أن أصحاب الدرجات الأعلى سيدخلون كليات مثل الطب.

وأشار إلى وجود عدالة في التوزيع وطريقة محددة لحساب أعداد المقبولين بكلية الطب، مع تمتع الطلاب بإعفاء من قواعد التغيير الجغرافي.