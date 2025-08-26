شوبير عن مواجهة ليفربول ونيوكاسل: مباراة مثيرة حتى الثواني الأخيرة

علق الإعلامي أحمد شوبير علي تحقيق فريق ليفربول الفوز علي نيوكاسل بنتيجة 3-2 في المبارة التي جرت بينهما مساء أمس بالدوري الإنجليزي.

وكتب شوبير عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "في مباراة مثيرة حتي الثواني الأخيرة.. ليفربول يحقق فوز صعب علي نيوكاسل".

وفاز فريق ليفربول على نظيره نيوكاسل يونايتد، بثلاثية مقابل هدفين، في إطار الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت ثلاثية ليفربول عن طريق جرافنبرخ وإيكيتيكي ونجوموها بأسيست من صلاح في الدقائق 35، 46، 90+10.

فيما جاءت ثنائية نيوكاسل عن طريق برونو جيماريش وويليام أوسولا في الدقيقتين 57، 88.

وشهدت الدقيقة 45+3، حصول أنتوني جوردون لاعب نيوكاسل على بطاقة حمراء.