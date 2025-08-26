رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ يتابع سير العمل بمركز التطوير التكنولوجي

تابع المهندس أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، سير العمل بمركز التطوير التكنولوجي لخدمة المواطنين، للاطمئنان على مستوى الأداء داخل المركز.

يأتي هذا في إطار حرص الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ على استمرار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتنفيذاً لتكليفات اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ.

ووجه رئيس المركز والمدينة بتقديم الخدمات للمواطنين في أسرع وقت وبأعلى كفاءة ممكنة، مع إعطاء أولوية خاصة لإنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء، بما يضمن التيسير على المواطنين واستكمال ملفاتهم وفق الضوابط القانونية المعمول بها.

كما وجه بضرورة تحقيق الانضباط داخل المركز، وحسن استقبال المواطنين، وتوفير بيئة عمل مهيأة تضمن سرعة إنجاز المعاملات.

وأكد أن ملف التصالح يعد من الملفات الحيوية التي توليها الدولة المصرية أهمية قصوى للحفاظ على حقوق المواطنين والدولة في آن واحد.