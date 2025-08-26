تواصل التصويت للمصريين بالأردن في اليوم الثاني لجولة الإعادة بانتخابات الشيوخ

تواصلت اليوم الثلاثاء عملية التصويت للمصريين المقيمين والزائرين في الأردن، في اليوم الثاني والأخير من جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ 2025، وذلك بمقري السفارة المصرية في عمان ، والقنصلية المصرية في العقبة.

وفتحت لجان الاقتراع أبوابها في التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي للأردن، على أن يستمر التصويت حتى التاسعة مساء، وفق المواعيد المقررة من الهيئة الوطنية للانتخابات، والتي خصصت يومي 25 و26 أغسطس للتصويت بالخارج، فيما تجرى جولة الإعادة داخل مصر يومي 27 و28 من الشهر ذاته.

وأكدت السفارة المصرية في عمّان اتخاذها كافة الترتيبات والتجهيزات اللازمة لضمان سير العملية الانتخابية في أجواء منظمة وآمنة، مع توفير التسهيلات اللازمة للمواطنين، التزامًا بالقواعد التي أقرتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

وكان اليوم الأول من التصويت قد شهد مشاركة أبناء الجالية المصرية في الأردن بأجواء هادئة ومنظمة، حيث تم استقبال الناخبين باستخدام جوازات السفر المصرية السارية أو بطاقات الرقم القومي سواء كانت سارية أو غير سارية.

وأكد القاضي أحمد البنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة لم تتلقَ أي معوقات خلال اليوم الأول لتصويت المصريين بالخارج، مشيرًا إلى أن عملية الاقتراع سارت بشكل منتظم وجيد في مختلف المقار الانتخابية خارج البلاد.