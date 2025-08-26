قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تواصل التصويت للمصريين بالأردن في اليوم الثاني لجولة الإعادة بانتخابات الشيوخ

انتخابات الإعادة بمجلس الشيوخ للمصريين بالخارج
انتخابات الإعادة بمجلس الشيوخ للمصريين بالخارج
أ ش أ

تواصلت اليوم الثلاثاء عملية التصويت للمصريين المقيمين والزائرين في الأردن، في اليوم الثاني والأخير من جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ 2025، وذلك بمقري السفارة المصرية في عمان ، والقنصلية المصرية في العقبة.
وفتحت لجان الاقتراع أبوابها في التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي للأردن، على أن يستمر التصويت حتى التاسعة مساء، وفق المواعيد المقررة من الهيئة الوطنية للانتخابات، والتي خصصت يومي 25 و26 أغسطس للتصويت بالخارج، فيما تجرى جولة الإعادة داخل مصر يومي 27 و28 من الشهر ذاته.
وأكدت السفارة المصرية في عمّان اتخاذها كافة الترتيبات والتجهيزات اللازمة لضمان سير العملية الانتخابية في أجواء منظمة وآمنة، مع توفير التسهيلات اللازمة للمواطنين، التزامًا بالقواعد التي أقرتها الهيئة الوطنية للانتخابات.
وكان اليوم الأول من التصويت قد شهد مشاركة أبناء الجالية المصرية في الأردن بأجواء هادئة ومنظمة، حيث تم استقبال الناخبين باستخدام جوازات السفر المصرية السارية أو بطاقات الرقم القومي سواء كانت سارية أو غير سارية.
وأكد القاضي أحمد البنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة لم تتلقَ أي معوقات خلال اليوم الأول لتصويت المصريين بالخارج، مشيرًا إلى أن عملية الاقتراع سارت بشكل منتظم وجيد في مختلف المقار الانتخابية خارج البلاد.

انتخابات الإعادة الاردن عمان المصريين بالخارج مجلس الشيوخ

