برلماني يدعو لسرعة تنفيذ توجيهات الرئيس بشأن الاستخدام الآمن للمياه الجوفية

أكد المهندس عبد السلام الجبلي، عضو مجلس الشيوخ والأمين المساعد بحزب مستقبل وطن بالدقهلية، أهمية توجيهات رئيس الجمهورية بشأن ضرورة الاستمرار في إجراءات ترشيد استهلاك المياه في جميع المجالات الزراعية والصناعية وغيرها من الاستخدامات، وكذلك بالاستمرار في الاستثمار لتحديث المنظومة المائية والري، وتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والإدارة الذكية للمياه، والعمل على تحقيق الإدارة الرشيدة والاستخدام الآمن للمياه الجوفية في مصر.

وقال الجبلي، في تصريحات له اليوم، الثلاثاء، إن توجيهات الرئيس في هذا الصدد تمثل خريطة عمل هامة يجب على الحكومة الالتزام بها والإسراع في تنفيذها نظرا لأهمية ذلك الملف الذى يعد من أهم ملفات الأمن القومى المصرى، لا سيما في ظل التحديات الراهنة التى تواجه البلاد في ملف المياه، حيث تعد مصر من البلاد التى التى تعانى من الفقر المائى.

وأضاف: “سبق وأوصت لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، بالتوسع في مشروعات التحول إلى نظام الرى الحديث، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في مجال الرى لترشيد الاستهلاك، بالإضافة إلى التوصية بحظر تخصيص الأراضي الصحراوية دون موافقة وزارة الرى، بهدف تنظيم استخدام المياة الجوفية والحفاظ على المخزون الجوفي من المياه”.

وثمن عضو مجلس الشيوخ جهود الدولة في إنشاء محطات معالجة المياه، بهدف مواجهة تحديات محدودية المياه.

وأوضح أن تلك الجهود تمثل خطوة تاريخية نحو تحقيق الأمن المائي المستدام، مشيرا إلى أن مصر أصبحت رائدة إقليمياً في مجال معالجة مياه الصرف الزراعي والصحي، وهو ما يسمح بإعادة استخدامها في أغراض زراعية وصناعية، ويخلق مصادر مياه جديدة كانت مهدرة، مشيرا إلى أن محطات مثل المحسمة وبحرم البقر هي نماذج ناجحة لترجمة هذه الرؤية إلى واقع.

ولفت الجبلي إلى أن التحول إلى نظم الري الحديث، مثل الري بالرش والتنقيط، نقطة تحول في الزراعة المصرية، لا يقتصر الأمر على توفير كميات هائلة من المياه فحسب، بل يساهم أيضاً في زيادة إنتاجية المحاصيل وتقليل التكاليف على المزارع.

ودعا إلى سرعة تنفيذ توجيهات الرئيس في ذلك الملف الهام، لا سيما فيما يتعلق بتطبيق التكنولوجيا الحديثة في قطاع المياه، وكذلك في ملف المياه الجوفية الاستخدام الآمن لها من خلال التنسيق بين الجهات المعنية بالمياه، وهى وزارة الرى وبين جهات الولاية علي الأراضى قبل تخصيص أى مساحات.