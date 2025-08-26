قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أكثر من 8 آلاف مقاتل يشاركون في تدريبات النجم الساطع 2025 بقاعدة محمد نجيب
الصناعات الغذائية المصرية تحقق 6.1 مليار دولار صادرات في 2024 ونمو 6% بالنصف الأول من 2025
أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 وصل كام
لماذا يماطل نتنياهو في قبول وقف إطلاق النار رغم موافقة حماس؟
مع تعنت مستمر.. قوافل المساعدات الإنسانية المصرية تتدفق إلى قطاع غزة
هل تتأثر الأسعار في مصر بسبب الأزمات العالمية؟ فيديو
الكسبان علي الأرض ..تعليق من حساب نادي فاركو على مواجهة الزمالك اليوم
متظاهرون يغلقون شوارع في مدينة حيفا شمالي إسرائيل للمطالبة بإعادة المحتجزين
أزمة قلبية مفاجئة.. القصة الكاملة لوفاة الإعلامي المصري عاطف كامل
مفاجأة.. علياء قمرون تكشف في التحقيقات حجم أرباحها من التيك توك
قصف مدفعي إسرائيلي عنيف على حيي الزيتون والصبرة في مدينة غزة
بعد استهداف صحفيين في غارة على "ناصر الطبي".. نتنياهو يثير الجدل بتعليق جديد
أخبار البلد

وزير الري يتابع جاهزية مخرات السيول ومنشآت الحماية للتعامل مع موسم الأمطار الغزيرة

متابعة جاهزية مخرات السيول
متابعة جاهزية مخرات السيول
أمل مجدى

تلقى الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، تقريراً من المهندس أبو بكر الروبى، رئيس قطاع المياه الجوفية، بخصوص متابعة جاهزية مخرات السيول ومنشآت الحماية من أخطار السيول للتعامل مع موسم السيول والأمطار الغزيرة المقبل.

واستعرض التقرير نتائج مرور المهندس أبوبكر الروبى على منشآت الحماية من أخطار السيول بنطاق محافظة شمال سيناء، وذلك للتأكد من جاهزيتها لاستقبال موسم السيول المقبل.

ووجه سويلم باستمرار أعمال المرور والمتابعة الدقيقة على الطبيعة من جانب أجهزة الوزارة للتأكد من نهو أعمال تطهير مخرات السيول قبل بدء موسم الأمطار الغزيرة والسيول، والتأكد من جاهزية منشآت الحماية والبحيرات الصناعية أمام سدود الحماية لاستقبال مياه السيول.

وصرح وزير الموارد المائية والرى بأن وزارة الموارد المائية والري تتخذ عدة إجراءات للتعامل مع موسم السيول والأمطار الغزيرة تشتمل على إجراءات بعيدة المدى، تم خلالها تنفيذ أكثر من ١٦٤٨ منشأ للحماية من أخطار السيول (تتنوع ما بين سدود وبحيرات صناعية وبحيرات جبلية وقنوات صناعية وحواجز وجسور حماية وخزانات أرضية وأحواض تهدئة ومعابر ومفيضات)، وهى المنشآت التى وفرت الحماية للمواطنين والمدن والبنية التحتية، بالإضافة لحصاد مياه الأمطار والتى يمكن استخدامها من التجمعات البدوية.

كما يتم تنفيذ إجراءات موسمية تتمثل فى قيام أجهزة الوزارة بالمرور الدورى على مخرات السيول بإجمالى ١١٩ مخر سيل وبأطوال تصل إلى ٣٣٦ كيلومتر، مع التعامل الفوري مع أى تعديات على مجارى هذه المخرات وإزالتها. 

مركز للتنبؤ بالأمطار

وكإجراء إستباقى للتعامل مع السيول والأمطار الغزيرة، تمتلك الوزارة مركزاً للتنبؤ بالأمطار لرصد كميات ومواقع هطول الأمطار قبل حدوثها بثلاثة أيام، وتوفير هذه البيانات بشكل فورى عبر جروب “واتساب” يشارك فيه جميع الوزارات والجهات المعنية والمحافظات ليتسنى لجميع الجهات اتخاذ الاجراءات الاستباقية اللازمة للتعامل مع الأمطار الغزيرة والسيول.

كما تقوم الوزارة بتخفيض مناسيب المياه بالترع والمصارف بالمناطق التى يشير التنبؤ لحدوث أمطار غزيرة بها حتى تتمكن شبكة المجارى المائية من استيعاب كميات المياه الإضافية، بالإضافة للمتابعة المستمرة من جانب الوزارة لضمان جاهزية محطات الرفع ووحدات الطوارئ للتعامل مع أى ازدحامات مائية.

وأضاف سويلم أن التغيرات المناخية وما ينتج عنها من تغيرات فى كميات ومواقع هطول الأمطار دفعت الوزارة لتحديث تصميمات أعمال التخفيف والحماية من أخطار السيول بما يتواكب مع التطرف المناخى، ومراجعة وتحديث القدرة الاستيعابية للمخرات والبحيرات الصناعية في بعض المواقع.

هانى سويلم هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى موسم السيول والأمطار

