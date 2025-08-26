أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 26-8-2025 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الثلاثاء 26 - 8 - 2025 عدد من المباريات أبرزها مباراة بورنموث ضد برينتفورد فى كأس الرابطة الإنجليزية.
مواعيد مباريات تصفيات دوري أبطال أوروباكايرات ألماتي X سيلتيك – الساعة 7:45 مساء على قناة beIN Sports HD 1
شتورم جراتس X جليمت – الساعة 8 مساء على قناة beIN Sports HD 3
بافوس X النجم الأحمر بلجراد – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 2
مواعيد مباريات الدوري المصري
كهرباء الإسماعيلية X سموحة – الساعة 6 مساء على قناة on sport 2
الزمالك X فاركو – الساعة 9 مساء على قناة on sport 1
الحدود X المصري – الساعة 9 مساء على قناة on sport 2
مواعيد مباريات كأس الرابطة الإنجليزية
ريدينج X إف سي ويمبلدون – الساعة 9 مساء
وولفرهامبتون X وست هام – الساعة 9:30 مساء على قناة beIN Sports HD 4
كامبريدج يونايتد X تشارلتون أثليتك – الساعة 9:30 مساء
ويجان X ستوكبورت – الساعة 9:45 مساء
بيرتون ألبيون X لينكولن سيتي – الساعة 9:45 مساء
ستوك سيتي X برادفورد – الساعة 9:45 مساء
بيرنلي X ديربي كاونتي – الساعة 9:45 مساء
بريستون نورث إند X ريكسهام – الساعة 9:45 مساء
ميلوال X كوفينتري سيتي – الساعة 9:45 مساء
بورنموث X برينتفورد – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 1
آكرينجتون X دونكاستر – الساعة 9:45 مساء
سوانسي سيتي X بلايموث – الساعة 9:45 مساء
بروملي X وايكومب – الساعة 9:45 مساء
نورويتش سيتي X ساوثامبتون – الساعة 9:45 مساء
بارنسلي X روثيرهام – الساعة 9:45 مساء
كارديف سيتي X تشيلتينهام – الساعة 9:45 مساء
سندرلاند X هدرسفيلد تاون – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 2
برمنجهام سيتي X بورت فايل – الساعة 9:45 مساء
شيفيلد وينزداي X ليدز يونايتد – الساعة 10 مساء
مواعيد مباريات كأس ألمانيا
براونشفيج X شتوتجارت – الساعة 9:45 مساء
مواعيد مباريات أمم أفريقيا للمحليين والقنوات الناقلة
مدغشقر X السودان – الساعة 5:30 مساء على قناة beIN Sports HD 6
المغرب X السنغال – الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports HD 6