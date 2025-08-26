أحمد عبدالباسط يطرح سؤالاً للجماهير بشأن الزمالك وفاركو

طرح الإعلامي أحمد عبد الباسط سؤالاً للجماهير بشأن مباراة نادي الزمالك وفاركو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



وكتب أحمد عبد الباسط :"ما هي توقعاتك لمباراة الزمالك وفاركو في بطولة الدوري ؟".

واختتم فريق الزمالك، تدريباته مساء أمس، على ستاد الكلية الحربية قبل الانتظام في معسكر مغلق، استعدادًا للمباراة المرتقبة أمام فاركو، حيث يستعد الفارس الأبيض لمواجهة فاركو، اليوم، في إطار الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز “دوري نايل”، في لقاء يسعى خلاله الأبيض لتحقيق الانتصار ومواصلة نتائجه الإيجابية.

موعد مباراة الزمالك أمام فاركو والقنوات الناقلة

يخوض فريق الزمالك المباراة المهمة أمام فاركو فى التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، فى الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري.