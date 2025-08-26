قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
روسيا تدعو الاحتلال إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع تدهور الوضع في قطاع غزة
مظاهرات صباحية في تل أبيب لإجبار نتنياهو على وقف الحرب وإعادة الأسرى
محدش بلغه بموعد وصولها.. 5 أدلة على استمرار خلاف أنغام مع والدها
العد التنازلي لصيف 2025.. نجم سهيل يعلن عن نهاية الفصل
خيانة للصحفيين بغزة.. تفاصيل إستقالة صحفية كندية من رويترز
توفيق عبد الحميد: شقتي مقفولة من 15 سنة ومع ذلك دفعت الفواتير واتغرمت 20 ألف جنيه
الأهلي يوضح موقفه من ريبيرو قبل مواجهة بيراميدز
أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 26 أغسطس 2025
مستقبل الطلاب بـ2500 جنيه.. موظفان في مدرسة بالوراق يبيعان أوراق إجابات الامتحانات
مأساة دلجا بالمنيا.. زوجة الأب وضعت السم في الخبز لإنهاء حياة زوجها وأبنائه
طليقة عاطف كامل الأولى: علاقتنا كلها ود واحترام.. ومات بسبب حكم لـ طليقته الثانية
مصادر تكشف الجدول الزمنى للترشح وإعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب
أحمد عبدالباسط يطرح سؤالاً للجماهير بشأن الزمالك وفاركو

علا محمد

طرح الإعلامي أحمد عبد الباسط سؤالاً للجماهير بشأن مباراة نادي الزمالك وفاركو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.


وكتب أحمد عبد الباسط :"ما هي توقعاتك لمباراة الزمالك وفاركو في بطولة الدوري ؟".

واختتم فريق الزمالك، تدريباته مساء أمس، على ستاد الكلية الحربية قبل الانتظام في معسكر مغلق، استعدادًا للمباراة المرتقبة أمام فاركو، حيث يستعد الفارس الأبيض لمواجهة فاركو، اليوم، في إطار الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز “دوري نايل”، في لقاء يسعى خلاله الأبيض لتحقيق الانتصار ومواصلة نتائجه الإيجابية.

موعد مباراة الزمالك أمام فاركو والقنوات الناقلة
يخوض فريق الزمالك المباراة المهمة أمام فاركو فى التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، فى الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري.

