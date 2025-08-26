رشا عبد العال: دليل الخدمات الضريبية يوضح المستندات والخطوات وقنوات التقديم بوضوح تام

أعلنت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إطلاق الإصدار الثانى لدليل الخدمات الضريبية المقدمة للممولين/ المكلفين، في إطار حرص وتوجيهات أحمد كجوك وزير المالية باستمرار عمليات التطوير ورقمنة وميكنة كافة العمليات والإجراءات المقدمة للمجتمع الضريبي؛ التزامًا بمبدأ الشراكة ودعم نمو المتعاملين مع المصلحة، موضحةً أن الإصدار الجديد متاح على الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية.

أشارت رشا عبد العال، إلى أن الدليل يوضح بالتفصيل كافة المعلومات التى يحتاجها الممول/المكلف عن الخدمات التى تقدمها مصلحة الضرائب المصرية من حيث: وصف للخدمة، المستدات المطلوبة للحصول على الخدمة، قنوات تقديم الخدمة، إجراءات وخطوات الحصول عليها، التوقيت المتوقع للحصول على الخدمة، الشروط والأحكام المرتبطة بها.

وأضافت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الإصدار الثاني من الدليل يتضمن 18 باقة خدمات تغطي جميع الخدمات الضريبية المقدمة للممولين والمكلفين ، وتشمل :

1- خدمات التسجيل.

2- خدمات الإقرارات.

3- خدمات الفاتورة/ الإيصال الإلكتروني.

4- خدمات رد الضريبة.

5- خدمات الاتفاقيات الدولية.

6- خدمات الإعفاءات.

7- خدمات حسابات الممولين.

8- خدمات المدفوعات.

9- خدمات الحجز والتحصيل.

10- خدمة العملاء.

11- خدمات البحوث الضريبية.

12- خدمات الطعون.

13- خدمات إنهاء المنازعات.

14- خدمات الفحص.

15- خدمات التصالح في الجرائم المنصوص عليها بالقوانين الضريبية.

16- خدمات التواصل مع المجتمع الضريبي.

17- خدمات التصرفات العقارية.

18- الحوافز والتيسيرات الضريبية بالقوانين (5، 6، 7) لسنة 2025.



