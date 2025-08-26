قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خطر قادم.. هل يهدد ظهور النينيا نصف الكرة الأرضية هذا الشتاء؟
حقيقة صرف منح مالية من وزارة التضامن بمناسبة العام الدراسي
برلماني: اعتقال أحمد عبد القادر في بريطانيا انحياز مرفوض للإخوان
غلق عدد من الشواطئ في مختلف المحافظات حفاظًا على أرواح المواطنين والحد من حوادث الغرق المتكررة
صحة غزة: ارتفاع ضحايا الاحتلال امام مراكز توزيع المساعدات إلى 2140 شهيدًا
الإحصاء: 153.3% ارتفاعًا في حجم الصادرات المصرية للإمارات خلال النصف الأول من 2025
قوافل زاد العزة تواصل العبور إلى قطاع غزة وسط تزايد عدد الشاحنات
معلومات الوزراء: 38% من الكنديين و49% من الأمريكيين يعتبرون العمليات الإسرائيلية في غزة إبادة جماعية
حماس : اقتحامات الضفة الغربية تعبر عن نهج الاحتلال التدميري الاستئصالي
بعد عودتها إلى مصر.. رسالة مؤثرة من نجل شقيقة أنغام
نواب وأحزاب يدينون اعتقال "ميدو": انتهاك صارخ لحقوق الإنسان.. وانحياز من السلطات البريطانية لأجندات الجماعة الإرهابية.. ومطالب بالإفراج الفوري عنه
توفيق عبد الحميد: أزمتي مع شركة المياه في طريقها للحل.. أشكر المسؤولين علي الاستجابةl خاص
رياضة

عمرو الدردير : علاء عبد العال يحقق رقما قياسيا غير مسبوق في الدوري

باسنتي ناجي

كشف الناقد الرياضي عمرو الدردير أرقام علاء عبد العال الاخيرة.

وكتب الدردير عبر فيسبوك:"عاجل .. علاء عبد العال يحقق رقما قياسيا جديدا غير مسبوق في الدوري الممتاز في الألفية الثالثة (أي في أخر 25 عاما)

أول 350 دقيقة لعب في الدوري (باحتساب الوقت بدل الضائع) دون أن يسجل أي هدف ودون أن يستقبل أي هدف !!!!".

وكان قد أعرب علاء عبد العال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة عن سعادته البالغة بالتعادل الذي حققه زعيم الفلاحين مع الأهلي على ستاد غزل المحلة ، الاثنين 25 أغسطس 2025.

وحسم التعادل السلبي بدون أهداف مواجهة غزل المحلة أمام الأهلي على ستاد غزل المحلة ، ليسقط الأحمر في فخ التعادل مجدداً بعدما تعادل أمام مودرن سبورت في الجولة الأولى بنتيجة 2-2.

وقال علاء عبد العال في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق عبر فضائية TeN:

بالطبع التعادل أمام الأهلي نتيجة جيدة ومُرضية لي كمدرب لفريق غزل المحلة ، بالنظر إلى فارق الإمكانيات الفنية والمادية بين الفريقين ، والصفقات التي تعاقد معها كل منهما.

وأضاف: نجحنا في إيقاف مفاتيح لعب الأهلي المتمثلة في محمود حسن تريزيجيه وأحمد مصطفى زيزو وأشرف بن شرقي وجراديشار وغيرهم ، وبالتالي أرى أن التعادل كان مستحقاً.

وتابع: غزل المحلة عانى من سوء التوفيق في المباريات الثلاث الماضية أمام البنك الأهلي وسموحة والجونة ، وكنا قريبين من الفوز ، وأهدرنا ركلة جزاء أمام سموحة عن طريق محمد عبد اللطيف جريندو ، ولولا ذلك لكان من الممكن أن نتواجد في مركز أفضل بجدول ترتيب الدوري.

علاء عبد العال الاهلي الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اطفال المنيا

كان ممكن يعيشوا .. طبيب يكشف مفاجأة فى حالة أطفال المنيا

حالة الطقس

ساعات النهار الأخيرة قبل الاعتدال .. بيان هام من الأرصاد عن طقس اليوم

اكتشفت زواج حبيبها بأخرى وضربها بمطواة.. اعترافات لوليتا «بنت الباشمهندس» في التحقيقات

اكتشفت زواج حبيبها بأخرى وضربها بمطواة.. اعترافات لوليتا «بنت الباشمهندس» في التحقيقات

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الثلاثاء

أنغام

من تشخيص خاطئ إلى جراحة بألمانيا.. القصة الكاملة لأزمة أنغام الصحية

الشيخ محمد رضا الطنطاوي

وسط حالة من الحزن.. الدقهلية تودع القارئ الشاب محمد رضا الطنطاوي

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 26-8-2025.. كم وصل عيار 21؟

هل يحصل المستأجر على تعويض بعد الإخلاء.. قانون الإيجار القديم يجيب

هل يحصل المستأجر على تعويض بعد الإخلاء.. قانون الإيجار القديم يجيب

ترشيحاتنا

مستشفي حميات منوف

«حميات منوف» تنقذ مرضى الجلطات بطريقة حديثة دون جراحة| ما القصة؟

إجتماع مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بأسيوط

محافظ أسيوط: نصف مليون جنيه لدعم التعليم الفني| تفاصيل

صورة أرشيفية

يقام بالتزامن مع احتفالات نصر أكتوبر... وزارة الثقافة تنظم مؤتمرا دوليا بشمال سيناء حول الصناعات الثقافية والإبداعية وأبعادها التنموية

بالصور

ياسمين صبري تثير الجدل بجمالها وقوامها الممشوق

ياسمين صبري

بشرى سارة.. انخفاض جديد في أسعار هذه السيارات

السيارات

أين تذهب سيارات الفورمولا 1 بعد نهاية الموسم؟

فورمولا

غذاء العقل..10 أطعمة تعزز ذاكرة طفلك للعام الدراسي الجديد

10 أطعمة تعزز ذاكرة طفلك للعام الدراسي الجديد

فيديو

النجم الساطع 2025

أكثر من 8 آلاف مقاتل يشاركون في تدريبات النجم الساطع 2025 بقاعدة محمد نجيب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: الموت شغفاً

أحمد بسيوني

أحمد بسيوني يكتب: عزيزي المواطن.. ماذا تريد من أعضاء البرلمان؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انهيار أسطورة أورشليم المفقودة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

