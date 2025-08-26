وزارة الصحة بغزة: 17 شهيدًا و122 مصابًا في قصف إسرائيلي خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عدة مراكز لتوزيع المساعدات الإنسانية، ما أسفر عن استشهاد 17 مواطنًا وإصابة 122 آخرين بجروح متفاوتة.

الهجمات تعرقل جهود الإغاثة وسط كارثة إنسانية

وأفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل أن القصف المتكرر على مناطق تجمع المواطنين للحصول على المساعدات يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، ويُفاقم من الوضع الإنساني الكارثي الذي يعيشه سكان القطاع في ظل الحصار ونقص المواد الأساسية.

مطالبات دولية بوقف الاستهداف وضمان حماية المراكز الإغاثية

تتواصل المطالبات من منظمات حقوقية وإنسانية بضرورة توفير حماية دولية لمراكز توزيع المساعدات وضمان وصول الإغاثة بشكل آمن، في وقت يواجه فيه المدنيون ظروفًا معيشية قاسية وانعدامًا متزايدًا في الغذاء والمياه والرعاية الطبية.