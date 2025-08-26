بكفالة 20 مليون دولار .. إخلاء سبيل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة

أفادت وسائل إعلام لبنانية، يصدور قرار بإخلاء سبيل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بكفالة قيمتها 20 مليون دولار.

ولاحقا ؛ أصدر القضاء اللبناني قرارا بوقف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة بعد استجوابه بقضية اختلاس أموال.

وكان مكتب المدعي العام في ميونخ، في وقت سابق أعلن أن السلطات الألمانية ألغت مذكرة اعتقال صادرة بحق حاكم مصرف لبنان المركزي السابق رياض سلامة لأسباب فنية، حيث أن التحقيق بشأنه متواصل مع الإبقاء على أصوله المالية مجمدة.

وأضاف أن إلغاء المذكرة جاء بعد استئناف من المدعى عليه، ونظرا لأن سلامة لم يعد يشغل منصب حاكم المصرف المركزي، وبالتالي "لم يعد هناك أي خطر من أن يخفي أدلة متعلقة بهذه الوظيفة".

وذكرت أن المحكمة الإقليمية في ميونخ "أكدت الشكوك الملحة فيما يتعلق بالمخالفات المنسوبة إلى المدعى عليه".