معارك لا أساس لها.. الوطنية للإعلام: لجنة الدراما بالإذاعة لم تتشكل بعد ولا وجود لحسام عقل بها
عدد أيام إجازة المولد النبوي بعد قرار رئيس الوزراء
انطلاق محادثات جنيف بين إيران والترويكا الأوروبية وسط تهديدات بالعقوبات
الإستعانة بمعلمي الحاسب الآلي لتدريس الرياضيات لسد العجز في مدارس الشرقية
10 معجزات صاحبت مولد النبي.. لا يعرفها كثيرون
مرصد الأزهر يدين حرق مرشحة يمينية للكونجرس للمصحف لدعم حملتها الانتخابية
الوزراء: تزايد الدعم الدولي الشعبي للاعتراف بدولة فلسطين
وزير خارجية إيران: مستعدون للدخول في مفاوضات عادلة ومنصفة بشأن الملف النووي
وزيرة التنمية المحلية توجه بتفعيل مبادرة الحد من الأكياس البلاستيكية بشرم الشيخ
بـ 60 ثانية وكيس شيبسي | طفلة تجتاح السوشيال ميديا لسبب مذهل
انفجار غضب شعبي في إسرائيل .. المتظاهرون يغلقون الطرق السريعة للمطالبة بوقف الحرب | صور
النائب محمد أبو العينين وأسرة العاملين بـ "صدى البلد" ينعون المخرج الراحل هاني المهدي
رياضة

الأولمبية تهنئ منتخب الطائرة بعد التتويج بلقب البطولة العربية للناشئين

ياسمين تيسير

هنأ مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس الاتحاد المصري لكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر بعد تتويج منتخب مصر للكرة الطائرة تحت 19 عامًا بلقب البطولة العربية السابعة عشرة بالفوز على منتخب البحرين بنتيجة (3-2) بالمملكة الأردنية الهاشمية.

وأشاد إدريس بالنتائج المميزة لأبطال مصر في البطولة بالإضافة إلى مجهودات اتحاد الطائرة في دعم واستقرار اللعبة والمنافسة في مختلف المحافل الدولية. 

ويضم الجهاز الفني للمنتخب المدير الفني إسلام محمد، والمدرب العام علاء الدين مفتاح، ومحلل الأداء مصطفى محمد، وأخصائي العلاج الطبيعي علي عادل.

أما قائمة اللاعبين فتضم محمد السيد، سيف حسن، خالد محمود، عمر مصطفى، عمر وائل، حمزة ياسين، الحبيب إبراهيم، ياسين عبد اللطيف، عمر مجدي، عمر أحمد، أحمد خليفة، وزياد فهمي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الشيخ أبو بكر أحمد

مفتي الهند يكتب: رسول الله منارة الرجاء في زمن الشدائد

نهال علام

نهال علام تكتب: الموت شغفاً

أحمد بسيوني

أحمد بسيوني يكتب: عزيزي المواطن.. ماذا تريد من أعضاء البرلمان؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انهيار أسطورة أورشليم المفقودة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

