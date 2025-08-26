علاء عبد العال: تدريب الأهلي شرف كبير.. وأبقى ابنًا للنادي

أعرب علاء عبد العال، المدير الفني لفريق غزل المحلة، عن فخره واعتزازه بالنادي الأهلي، مشيرًا إلى أن قيادة الفريق الأحمر تُعد شرفًا لأي مدرب في مصر أو الوطن العربي.

وجاءت تصريحات عبد العال عقب نجاحه في قيادة غزل المحلة لفرض التعادل السلبي على الأهلي، مساء الإثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز، وهي نتيجة اعتبرها إنجازًا هامًا لفريقه أمام حامل اللقب.

وأكد عبد العال في تصريحاته عبر برنامج "اللعيب" أن تدريب الأهلي حلم مشروع لأي مدرب، قائلًا: "لو عرض عليّ تدريب الأهلي؟ طبعًا شرف كبير وأنا ابن من أبناء النادي الأهلي".

تقييمه لقائمة الأهلي

وتحدث المدير الفني لغزل المحلة عن رؤيته الفنية لأداء الأهلي، مشيرًا إلى أن التغييرات التي أجراها المدرب البرتغالي ريبيرو لم تكن في صالح الفريق خلال مباراة الأمس، حيث أوضح: "البدلاء الذين شاركوا لم يكونوا بنفس قدرات من خرجوا مثل بن شرقي وبن رمضان".

وأضاف عبد العال في تحليله الفني: "مش لازم عشان تريزيجيه يلعب أنه أوديه ناحية اليمين، ليه ميكونش بديل جيد لبن شرقي، بدل اللي حصل امبارح إني أطلع بن شرقي وأنزل طاهر، كان ممكن أنزل تريزيجيه".

إشادة بالمنافسة في الدوري

كما شدد المدير الفني لغزل المحلة على أن مواجهة الأهلي تمثل تحديًا خاصًا، مشيدًا بروح لاعبيه وتنظيمهم الدفاعي أمام قوة بطل الدوري.

وأكد أن كل مباراة لها ظروفها وأفكارها الخاصة، وهو ما حاول تطبيقه مع فريقه لتحقيق نتيجة إيجابية أمام فريق بحجم الأهلي.

بهذا التصريح، أعاد علاء عبد العال التذكير بعلاقته التاريخية بالنادي الأهلي، مؤكدًا أن انتماءه للنادي سيظل قائمًا رغم قيادته الفنية لغزل المحلة في الوقت الحالي.