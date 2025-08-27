خبيرة طافة: حرف الـ"ش" من حروف الشهرة

قالت سونيا الحبال خبيرة الطاقة، إن الحروف والأرقام عناصر مهمة في علم الطاقة، موضحة أن حرف الـ "ش" من حروف الشهرة.

وتابعت خبيرة الطاقة، خلال لقائها على قناة صدى البلد، أن حرف " أ" يوجد به عنصر الهواء والمياه والنار والخشب، موضحة أن الملابس ذات اللون الأزرق تكون إيجابية لكل الأسماء التي تبدأ بحرف الألف.

وذكرت خبيرة الطاقة، أن الفنانة شادية كان اسمها الأول " فاطمة"، وعندما غيرت اسمها لـ شادية، اتجهت لطريق الشهرة، لأن الحرف " ش "، يشير في الأغلب إلى الشهرة.



وتابعت: "مشكلة شيرين إن أولها شهرة وآخرها " ي ن "، وتلك الحروف تتسبب في انفاصات عاطفية كثيرة".