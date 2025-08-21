خبيرة طاقة: ترتيب الأموال في المحفظة يزيد من نموها

أكدت خبيرة الطاقة سونيا الحبال أن موضوع الرزق لا يرتبط فقط بالحظ أو النصيب، وإنما له علاقة مباشرة بطاقة الشخص وطريقة تعامله مع المال، مشيرة إلى أن بعض الأشخاص يظنون أن الأموال تجري وراء البعض دون مجهود، بينما في الحقيقة هناك سلوكيات تؤثر في جذب المال دون أن ينتبهوا إليها.

وأوضحت خلال لقائها مع الإعلامي شريف نورالدين، والإعلامية آية شعيب، في برنامج "أنا وهو وهي" المذاع على قناة "صدى البلد" أن التعامل مع المال يشبه رعاية الزرع، فكما تحتاج الزرعة إلى عناية وترتيب حتى تنمو، كذلك الأمر بالنسبة للمحفظة، مؤكدة أن وضع أوراق المال بشكل مقلوب أو عشوائي يبعث بطاقة سلبية تعيق نمو المال.

وشددت على ضرورة وضع الأموال في المحفظة بشكل مفرود ومتساوٍ دون تجعيد أو قلب الأوراق، موضحة أن ذلك يعزز طاقة المال ويدعم استقراره ونموه بشكل أفضل.

وذكرت الحبال أن الاحتفاظ بالفواتير أو الإيصالات داخل المحفظة يرسل إشارات سلبية للكون مرتبطة بطاقة الدفع والإنفاق فقط، مما يجعل المال يتسرب سريعاً، مؤكدة أهمية التخلص من هذه الأوراق أو حفظها في مكان منفصل بعيداً عن المحفظة الخاصة بالمال.