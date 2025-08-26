3 لاعبين يواصلون الغياب عن الأهلي أمام بيراميدز في المباراة المقبلة

يواصل الأهلي معاناته من الغيابات قبل المواجهة المرتقبة أمام بيراميدز في الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز، والمقرر لها التاسعة مساء السبت المقبل على استاد السلام.

غيابات الأهلي عن مباراة بيراميدز

ويغيب عن صفوف الفريق كل من مروان عطية الذي خضع لجراحة الفتق مؤخرًا، وياسر إبراهيم المصاب بتمزق في عضلة الفخذ اليسرى، إضافة إلى محمد شكري الذي يعاني من شد في العضلة الأمامية أبعده عن المباريات الأخيرة.

وفي إطار الاستعدادات، حرص المدرب البرتغالي خوسيه ريبييرو على توجيه رسالة للاعبيه، شدد خلالها على أن الغيابات والإصابات ستمنح الفرصة لجميع العناصر داخل القائمة، مطالبًا إياهم باستغلالها من أجل حجز مكان أساسي في تشكيل الفريق، والتأكيد على أحقيتهم بالمشاركة.

ويخوض الأهلي موسمه الجديد 2025-2026 في بطولة الدوري الممتاز، التي تُقام هذا العام بشكل استثنائي بمشاركة 21 فريقًا، عقب إلغاء الهبوط في النسخة الماضية وصعود ثلاثة أندية جديدة.