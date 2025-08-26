تشيلسي يغري برشلونة بـ50 مليون يورو لضم فيرمين لوبيز

كشفت تقارير صحفية أوروبية عن دخول نادي تشيلسي الإنجليزي في مفاوضات جادة لضم لاعب وسط برشلونة فيرمين لوبيز خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في إطار خطة النادي اللندني لتدعيم صفوفه استعدادًا للموسم الجديد، وخاصة منافسات دوري أبطال أوروبا والبريميرليج.

وبحسب ما أوردته صحيفة ذا أثلتيك، فقد فتح تشيلسي خطوط اتصال أولية مع اللاعب ووكيله لمعرفة موقفه من الرحيل عن بطل الدوري الإسباني. فيما ذكرت صحيفة سبورت أن النادي الإنجليزي تقدم بالفعل بعرض رسمي تبلغ قيمته 50 مليون يورو، وهو العرض الذي يخضع حاليًا للدراسة من جانب المدير الرياضي لبرشلونة ديكو قبل اتخاذ القرار النهائي.

ويمتد عقد لوبيز مع برشلونة حتى عام 2029، بعدما وقع على تجديد تعاقده في أكتوبر 2024 لمدة عامين إضافيين، ما يجعل أي خطوة لرحيله مرهونة بموافقة النادي الكتالوني. ويعد العرض المقدم من تشيلسي فرصة محتملة لإدارة برشلونة لمعالجة أزمة اللعب المالي النظيف التي تضغط على النادي في الفترة الأخيرة.

اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا عانى من إصابة في الفخذ مطلع موسم 2024-2025 أبعدته أكثر من شهر، لكنه عاد ليشارك في 46 مباراة، سجل خلالها ثمانية أهداف وقدم عشر تمريرات حاسمة، معظمها كبديل.

يذكر أن لوبيز انضم إلى أكاديمية لا ماسيا قادمًا من ريال بيتيس، وخاض تجربة إعارة مع ليناريس بالدرجة الثالثة موسم 2022-2023، قبل أن يبدأ مسيرته مع الفريق الأول تحت قيادة تشافي هيرنانديز، حيث سجل 11 هدفًا في 43 مباراة بموسمه الأول.