بعد رحيله عن ريال مدريد.. لوكاس فاسكيز ينضم لـ باير ليفركوزن حتى 2027

أعلن نادي باير ليفركوزن الألماني رسميًا تعاقده مع الإسباني لوكاس فاسكيز في صفقة انتقال حر لتدعيم صفوف الفريق خلال الموسم الحالي 2025-2026، بعد رحيله عن ريال مدريد بنهاية الموسم الماضي.

وكان النادي الملكي أكد في ختام الموسم المنصرم عدم تجديد عقد فاسكيز رفقة الكرواتي لوكا مودريتش، لينهي اللاعب مسيرة امتدت 10 مواسم داخل سانتياجو برنابيو خاض خلالها 402 مباراة وحقق 23 لقبًا متنوعًا بين دوري أبطال أوروبا، الدوري الإسباني، كأس الملك، السوبر الإسباني، السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية.

ويمتد عقد فاسكيز مع ليفركوزن حتى 30 يونيو 2027، وسيرتدي القميص رقم 21 مع فريقه الجديد، وفق ما أعلنه النادي في بيانه الرسمي.

وعلق اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا على انتقاله قائلاً عبر موقع النادي:
"أتطلع لمواصلة مسيرتي مع ليفركوزن، لقد حدثني المدرب تشابي ألونسو وزميلي السابق داني كارفاخال كثيرًا عن هذا النادي. إنه فريق يسعى دائمًا للفوز، متعطش للنجاح، ويركز على تحقيق أهدافه، وهذا النهج يتماشى مع أفكاري وطموحاتي."

بهذا التعاقد، يواصل ليفركوزن بقيادة تشابي ألونسو تعزيز صفوفه بخبرات أوروبية كبيرة، في خطوة تعكس طموح النادي الألماني للمنافسة على الألقاب محليًا وقاريًا.

