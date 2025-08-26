قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحذير عاجل من الأرصاد: ممنوع نزول البحر حاليًا.. الأمواج عالية والخطر قائم
تحذير عاجل من البنك الأهلي المصري بشأن بيانات العملاء
مجلس الوزراء السعودي يقرّ نظام نزع الملكية الجديد ويعتمد استراتيجية تطوير عسير
الاحتلال: مقتل الصحفيين في هجوم مجمع ناصر الطبي "غير مقصود" وفق التحقيق الأولي
الصحة تكشف الحقيقة الكاملة عن متحور كورونا الجديد "ستراتوس".. تفاصيل
إغلاق الشواطئ| مفيدة شيحة تحذر من نزول البحر: بلاش فتحة صدر
إسقاط طائرة مسيّرة إسرائيلية في رام الله.. والاحتلال ينفي تسرب معلومات حساسة
بـ 60 ثانية وكيس شيبسي | طفلة تجتاح السوشيال ميديا لسبب مذهل
انفصالات عاطفية كثيرة.. خبيرة الطاقة تكشف سر الاضطرابات في حياة شيرين
انفجار غضب شعبي في إسرائيل .. المتظاهرون يغلقون الطرق السريعة للمطالبة بوقف الحرب | صور
عدد أيام إجازة المولد النبوي بعد قرار رئيس الوزراء
توك شو

إيلينا سوكوفا: اجتماع فيينا لن يغلق الملف النووي الإيراني.. لكنه يفتح النقاش حول تفعيل العقوبات

محمود محسن

قالت إيلينا سوكوفا، مديرة مركز فيينا لنزع ومنع انتشار الأسلحة، إن الاجتماع الجاري بين الموفدين الإيرانيين والأوروبيين في جنيف لا يهدف إلى إغلاق الملف النووي الإيراني بشكل نهائي، بل يركز على مناقشة الآليات المتاحة لتفعيل العقوبات الدولية ضد النظام الإيراني.

وأضافت سوكوفا في مداخلة مع الإعلامية هاجر جلال، ببرنامج "منتصف النهار"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية": "الدول الأوروبية الثلاث، أو ما يعرف بالترويكا، تناقش مع إيران إمكانية إعادة تفعيل آلية 'السناب باك' وفق قرار مجلس الأمن رقم 2231، وهي خطوة تفتح الباب لفرض عقوبات جديدة، لكن ذلك مشروط أولاً بالسماح الكامل لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالدخول إلى إيران والتعاون الكامل معها."

وأوضحت أن طهران ترغب أيضًا في استكمال المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن برنامجها النووي، وأن هناك مقترحًا لتمديد الاتفاق لمدة ستة أشهر إضافية، مشيرة إلى أن إيران تراقب التطورات بعناية قبل اتخاذ أي قرار حول العقوبات أو خطوات التصعيد.

وردًا على سؤال حول تصريحات وزير الخارجية الإيراني التي تشكك في صلاحية الترويكا لتفعيل آلية "السناب باك"، أشارت سوكوفا إلى أن الدول الأوروبية الثلاث ما زالت جزءًا من الاتفاق النووي الشامل، ولم تنتهك التزاماتها القانونية أو الاستراتيجية، رغم انسحاب الولايات المتحدة، والتحديات التجارية التي تلت ذلك.

قرار عاجل في وقف استخدام الحيوانات في عروض السيرك بمصر

قرار عاجل في وقف استخدام الحيوانات في عروض السيرك بمصر

اكتشفت زواج حبيبها بأخرى وضربها بمطواة.. اعترافات لوليتا «بنت الباشمهندس» في التحقيقات

اكتشفت زواج حبيبها بأخرى وضربها بمطواة.. اعترافات لوليتا «بنت الباشمهندس» في التحقيقات

المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي

المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي يجتمع لإصدار قرارات عاجلة بشأن البكالوريا والثانوية العامة

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم الثلاثاء.. عيار 21 يسجل قفزة جديدة

رد فعل غير متوقع من دفاع الزوجة الثانية في مقتل صغار دلجا الستة ووالدهم

رد فعل غير متوقع من دفاع الزوجة الثانية في مقتل صغار دلجا الستة ووالدهم

تنسيق الجامعات

التعليم العالي توضح مصير طلاب الدور الثاني من التسجيل في المرحلة الثالثة بالتنسيق

مفاجأة.. علياء قمرون تكشف في التحقيقات حجم الأموال التي حصلت عليها من التيك توك

مفاجأة.. علياء قمرون تكشف في التحقيقات حجم أرباحها من التيك توك

تنسيق الجامعات

أخطاء لا تقع بها خلال التسجيل في المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

جانب من الاجتماع

مدبولي يؤكد دعم الحكومة الكامل لجهود تطوير سوق رأس المال.. وعزام: البورصة ستتحرك خلال على مسارين متوازيين

مشغولات ذهبية

الذهب يرتفع مدعومًا بضعف الدولار وتوترات سياسية في واشنطن

البنك المركزي المصري

المركزي المصري يطلق صفحاته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي لتعزيز التواصل مع الجمهور

حملة مكبرة لإزالة الأكشاك المخالفة والباعة الجائلين بشارع فاروق بالزقازيق

جانب من الحملة
جانب من الحملة
جانب من الحملة

ضبط 25 توك توك غير مرخص ومخالف لخطوط السير بشوارع الزقازيق

توك توك
توك توك
توك توك

التفاصيل الكاملة لحفل افتتاح مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي قبل انطلاقه غداً

مهرجان فينيسيا
مهرجان فينيسيا
مهرجان فينيسيا

رئيس رابطة تجار السيارات: اختفاء ظاهرة "الأوفربرايس" نهائيًا لهذا السبب

أسامة أبو المجد
أسامة أبو المجد
أسامة أبو المجد

حسام حبيب وشيرين

مش هسيب حقي بالقانون.. حسام حبيب يهاجم شقيق شيرين ويكشف محاولات الضغط عليه

وفاة الإعلامي عاطف كامل

بعد حبسه 10 سنوات.. لحظات مؤثرة في وفاة الإعلامي عاطف كامل

شباب ضربوا الناس في الشارع

الضرب على القفا... الدخلية تقبض على شباب ضربوا الناس في الشوارع

النجم الساطع 2025

أكثر من 8 آلاف مقاتل يشاركون في تدريبات النجم الساطع 2025 بقاعدة محمد نجيب

الشيخ أبو بكر أحمد

مفتي الهند يكتب: رسول الله منارة الرجاء في زمن الشدائد

نهال علام

نهال علام تكتب: الموت شغفاً

أحمد بسيوني

أحمد بسيوني يكتب: عزيزي المواطن.. ماذا تريد من أعضاء البرلمان؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انهيار أسطورة أورشليم المفقودة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

المزيد