إيلينا سوكوفا: اجتماع فيينا لن يغلق الملف النووي الإيراني.. لكنه يفتح النقاش حول تفعيل العقوبات

قالت إيلينا سوكوفا، مديرة مركز فيينا لنزع ومنع انتشار الأسلحة، إن الاجتماع الجاري بين الموفدين الإيرانيين والأوروبيين في جنيف لا يهدف إلى إغلاق الملف النووي الإيراني بشكل نهائي، بل يركز على مناقشة الآليات المتاحة لتفعيل العقوبات الدولية ضد النظام الإيراني.

وأضافت سوكوفا في مداخلة مع الإعلامية هاجر جلال، ببرنامج "منتصف النهار"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية": "الدول الأوروبية الثلاث، أو ما يعرف بالترويكا، تناقش مع إيران إمكانية إعادة تفعيل آلية 'السناب باك' وفق قرار مجلس الأمن رقم 2231، وهي خطوة تفتح الباب لفرض عقوبات جديدة، لكن ذلك مشروط أولاً بالسماح الكامل لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالدخول إلى إيران والتعاون الكامل معها."

وأوضحت أن طهران ترغب أيضًا في استكمال المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن برنامجها النووي، وأن هناك مقترحًا لتمديد الاتفاق لمدة ستة أشهر إضافية، مشيرة إلى أن إيران تراقب التطورات بعناية قبل اتخاذ أي قرار حول العقوبات أو خطوات التصعيد.

وردًا على سؤال حول تصريحات وزير الخارجية الإيراني التي تشكك في صلاحية الترويكا لتفعيل آلية "السناب باك"، أشارت سوكوفا إلى أن الدول الأوروبية الثلاث ما زالت جزءًا من الاتفاق النووي الشامل، ولم تنتهك التزاماتها القانونية أو الاستراتيجية، رغم انسحاب الولايات المتحدة، والتحديات التجارية التي تلت ذلك.