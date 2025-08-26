من أجل ليفربول.. إيزاك يواصل تمرده ضد نيوكاسل

يواصل السويدي ألكسندر إيزاك مهاجم نيوكاسل، تمرده ضد ناديه من أجل الانضمام إلى ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب صحيفة “آس” الإسبانية، لا يزال إيزاك مضربًا عن المشاركة في تدريبات الفريق، على الرغم من اهتمام الإدارة بالتفاوض لإبقائه لاعباً في سانت جيمس بارك.

وأضافت أن العرض الوحيد الذي تلقَّاه نيوكاسل من ليفربول قٌدر بقيمة 127 مليون يورو، ورُفِضَ قبل ثلاثة أسابيع.

وأوضحت أنه المُتوقَّع أن يقدِّم الريدز عرضًا ثانيًا أعلى، ومع ذلك، فإنَّ النادي الإنجليزي لا يُفكِّر في إبرام صفقة ثانية إذا لم تنجح محاولات ضم إيزاك.

يذكر أن إيزاك رفض الانضمام إلى الهلال السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، من أجل تحقيق حلمه بالانضمام إلى ليفربول.