تحسبًا لأي تغيرات جوية مفاجئة.. إغلاق شواطئ مطروح لليوم الثالث| تفاصيل

أكد اللواء محمد صحصاح، رئيس مدينة مرسى مطروح، إغلاق بوابات الطرق المؤدية إلى جميع الشواطئ لليوم الثالث على التوالي، بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية، وذلك نظرًا لارتفاع الأمواج وتحسبًا لأي تغيرات جوية مفاجئة.

وأضاف" صحصاح"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أنه بالرغم من ذلك توجد شواطئ مفتوحة أقل في ارتفاع الأمواج، وتم تزويدها بمنقذين إضافيين.

كل الأمور تحت السيطرة

وتابع أن شواطئ مطروح، البالغ طولها حوالي ٣ كيلومترات، بالإضافة إلى القرى السياحية الخاصة التي لديها فرق إنقاذ خاصة بها، جميعها تحت المتابعة المستمرة.

واختتم رئيس مدينة مرسي مطروح حديثة، أن كل الأمور تحت السيطرة، مطمئنًا المواطنين والزائرين.