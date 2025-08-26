رئيس مدينة مرسى مطروح: الاضطرابات في البحر جعلتنا نتخذ قرارا بإغلاق الشواطئ

أكد اللواء محمد صحصاح، رئيس مدينة مرسى مطروح، أنه نوجه دائما بان نكون على إستعداد بأن تكون جميع الشواطئ مفتوحة، حتى يتمكن المصطافين من الإستمتاع.

وقال محمد صحصاح، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، أنه اغلقنا بوابات جميع الشواطئ المفتوحة، نظرا لوجود إضطرابات في البحر، مؤكدا أن الشواطئ العامة يسيطر عليها مجلس المدينة، ونتعاون معهم.

وتابع رئيس مدينة مرسى مطروح، أن مساحة الشواطئ المفتوحة تصل نحو 3 كيلو متر.

يستمر لليوم الثالث على التوالى منع المصطافين من عدم ممارسة السباحة في الشواطئ المفتوحة بمرسي مطروح لعدم استقرار حالة البحر اليوم الثلاثاء ، نظرا لارتفاع الأمواج وشدة التيارات ووجود سحب في البحر.

حيث تقرر اغلاق الشواطئ امام زوار ومنع نزول البحر بشواطئ الأبيض - وأم الرخم وعجيبة لعدم استقرار حالة البحر اليوم الثلاثاء.

ويمكن لضيوف المدينة السباحة والاستمتاع بنزول البحر في العديد من الشواطئ الآمنة بنطاق المدينة التي يتوافر فيها كافة الخدمات وهي روميل - البنست - النخيل - بحيرة كليوباترا - الليدو - مطروح العام - الغرام " .