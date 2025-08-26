متحدث مياه الجيزة يرد على شكاوى أهالي كفر برك الخيام بكرداسة: الطلمبات الحبشية السبب

رد المهندس وليد عابدين المتحدث باسم شركتي القاهرة والجيزة لمياه الشرب، على شكاوى أهالي كفر برك الخيام في كرداسة من سوء حالة مياه الشرب، قائلا: "ننتج نحو 3 مليون متر مكعب في محافظة الجيزة، والمياه تمر بمراحل متعددة حتى تصل إلى المستهلك بدرجة نقاء وصلاحية لشرب".

وأضاف، في مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين لما جبريل ونانسي نور، ببرنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز": "ما يحدث أن بعض التجمعات العشوائية تتكون حول الشبكات وتدخل على هذه الشبكات من خلال خطوط الجهود الذاتية وتوصلها توصيلات غير فنية، فيحدث تلوث لمياه الشرب نتيجة لاستخدام الطلمبات الحبشية مع وجود طرانشات صرف صحي بها تصرف في قاع الأرض أو جوف الأرض، وعندما تبدأ المواتير في السحب لا يتم ذلك بشكل فني ومدروس".

وتابع: "نتعاون مع الأهالي بإرسال سيارات محملة بمياه الشرب الصالحة والنقية إليهم ونخاطب الجهة التي تنفذ المشروعات بأن المنطقة تعتبر من المناطق المحرومة حتى يحصل المواطن على مياه نقية وصرف صحي".

"وأود أن أوضح أن المياه التي تصل إلى المواطنين من خلال شبكاتنا تكون صالحة تمامًا للشرب، لكن عند انقطاعها يلجأ البعض إلى استخدام الطلمبات الحبشية، التي تسحب المياه من أعماق الأرض، فتكون مختلطة بمياه الصرف الصحي، نظرًا لكون هذه المناطق غير مخططة عمرانياً."