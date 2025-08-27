زيت رخيص يُعالج الندبات والاكزيما وعلامات التمدّد.. تعرّف عليه

يُعد زيت الورد من المواد الطبيعية ذات السعر المنخفض التى تساعد في علاج عدد كبير من المشكلات التجميلية.

ووفقا لموقع ويبمد نكشف لكم أهم فوائد زيت الورد التى لا يعرفها كثيرون.

علاج الاكزيما



يُساعد زيت الورد في علاج الأكزيما، وهو التهاب جلدي قد يُسبب الحكة والاحمرار ويحتوي زيت ثمر الورد على الفينولات، وهي مواد كيميائية ذات خصائص مضادة للبكتيريا تُساعد في مكافحة الأمراض الجلدية مثل الأكزيما كما يُمكن لزيت أو كريم ثمر الورد علاج الأكزيما عن طريق إصلاح حاجز البشرة وترطيبها.

علاج الندبات

أظهرت الأبحاث المبكرة أن زيت ثمر الورد يساعد على تقليل ظهور الندوب وقد وجدت إحدى الدراسات التي عالجت أشخاصًا بزيت ثمر الورد بعد جراحات الجلد أن العلاج ساعد في تقليل تغير لون الندوب وخفف من ظهورها بشكل عام.





علاج علامات التمدد

يمنع زيت ثمر الورد ظهور علامات التمدد وعلى الرغم من محدودية الأبحاث، أظهرت إحدى الدراسات أن كريمًا يحتوي على زيت ثمر الورد وفيتامين هـ وعدة زيوت أخرى ساعد النساء الحوامل على تجنب ظهور علامات التمدد الشديدة ومع ذلك، من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان زيت ثمر الورد وحده قادرًا على منع ظهور علامات التمدد بشكل ملحوظ.