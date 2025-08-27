قومي المرأة ينظم معسكر التنشئة المتوازنة في محافظة القليوبية

في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، نظم المجلس القومى للمرأة فعاليات معسكر التنشئة المتوازنة بمحافظة القليوبية، والذى نظمه المجلس بالتعاون مع مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية _ وحدة لم الشمل بالأزهر الشريف.

واستهدف المعسكر 15 أسرة من أهالي قرية الإبياري مركز طوخ بمحافظة القليوبية، واستمر على مدار ثلاثة أيام.

تضمن المعسكر مجموعة من ورش العمل المتوازية للأمهات والآباء والأطفال، ناقشت موضوعات سبل فهم الذات ومعرفة الاحتياجات، وتحقيق التوازن من خلال فهم الأدوار وتوزيع المسئوليات في الأسرة، وإيجاد التوازن بين السلطة والحقوق، وتعزيز التواصل عبر فهم المشاعر والتعبير عنها وطلب المساعدة، وكسر حاجز الصمت، والمشاركة الفعالة من جميع أفراد الأسرة، وخلق بيئة آمنة خالية من العنف، والعدالة في الرعاية بين أفراد الأسرة، وحقوق الطفل، وترسيخ القيم الأخلاقية الأمانة والصدق والعدل والاحترام والتقدير والمسئولية والقدوة الحسنة.

وقد أعربت الأسر المشاركة في المعسكر عن سعادتها البالغة بالمشاركة، مؤكدين استفادتهم الكبيرة من المهارات المكتسبة، والتي ستسهم في تعزيز التواصل الإيجابي مع أبنائهم وبناء بيئة أسرية أكثر دعمًا وتفاهمًا.

قام بالتدريب خلال ورش الآباء والأمهات والأطفال بالمعسكر ؛ مدربو برنامج التنشئة المتوازنة بالمجلس، وهم أميرة إبراهيم، مدربة معتمدة ومدير عام الإدارة العامة للدعم الفني للفروع، ووفاء الخولي، مدرب معتمد بالبرنامج، إلى جانب الشيخ إسلام عجلان ممثلًا عن مشيخة الأزهر الشريف.

فيما نفذ ورش العمل المخصصة للأطفال فريق متخصص في تربية الأطفال، ضم مرح عادل وشروق عاطف.